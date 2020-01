Chi era la Befana, quali sono le sue origini e dove si festeggia? Scopriamo tutto sul giorno dell’Epifania e delle tradizioni collegate

Sia che tu sia adulto o bambino non puoi non conoscere la Befana, ma sai anche chi è e perché si festeggia? Leggi tutte le curiosità sul giorno più dolce di tutti.

La Befana tra storia e leggenda

Il giorno dell’Epifania cade il 6 gennaio di ogni anno, esattamente 12 giorni dopo il Natale.

In Italia tale ricorrenza è molto sentita mentre in alcuni altri Paesi meno ma di certo a livello globale la vecchina con le scarpe rotte è molto famosa!

Ma perché si festeggia e perché proprio quel giorno?

La leggenda della Befana è legata alla storia della Natività di Gesù e dei Re Magi anche se in verità ha un’origine pagana.

La leggenda della Befana risalirebbe infatti ai riti pagani delle comunità precristiane tra il X e il VI secolo a.C.

Come per altre festività tali riti venivano effettuati per propiziare la fertilità del terreno in seguito alle interperie invernali.

La leggenda della vecchina sulla scopa che volava sui campi a portare “doni”alle terre rappresenta proprio la divinità femminile che porta su di sé ancora i segni dell’inverno.

Anche i Romani accolsero e continuarono la tradizione ed in epoca cristiana la figura della Befana è stata legata anche alla leggenda dei Re Magi.

A quanto raccontato durante il viaggio i tre Re Magi incontrarono una vecchina seduta fuori dalla porta di casa e dato che non conoscevano la strada per Betlemme chiesero a lei indicazioni.

La vecchina indicò loro la strada ma non volle seguirli, si pentì però subito dopo ed allora non potendo raggiungerli decise di portare in dono dolci a tutti i bambini delle case che incontrava, sperando di trovare quella di Gesù.

Le tradizioni e le frasi di auguri più particolari

La tradizione vuole infatti che l’Epifania venga festeggiata con calze riempite di dolci di ogni genere, trovate la mattina del 6 gennaio dai bambini.

Non solo dolci, come per Babbo Natale, anche la Befana porta dolci ai bambini buoni e carbone a quelli disubbidienti.

In altri Paesi ad esempio in Francia non c’è una data precisa ma si festeggia la prima domenica di gennaio.

In alcuni di questi Paesi si festeggia con un dolce al cui interno è stato nascosto un regalo, una fava a simbolo di abbondanza o in epoca più moderna un anellino o altro oggetto e chi lo trova sarà il Re della casa per quel giorno e avrà fortuna per il resto dell’anno.

Tradizione decisamente più moderna e tecnologica vuole che si facciano gli auguri per la Befana via SMS, chat o videochiamata nelle maniere più originali e simpatiche possibili.

Ecco alcuni dei più simpatici che girano in rete e che potreste riutilizzare per fare colpo anche all’Epifania!