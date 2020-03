Epidemia Coronavirus: spunta l’ipotesi di un supercommissario

Vista l’emergenza del coronavirus e l’incremento dei casi di contagio che stanno crescendo esponenzialmente in tutta la Penisola (da Nord a Sud), spunta l’ipotesi di un supercommissario.

Le “fughe” dalla zona rossa e l’emissione di decreti e di ordinanze dalle varie Regioni stanno confondendo i cittadini e le imprese, per questo spunta l’idea di istituire una figura del supercommissionario, ovvero di un Prefetto.

Come riporta Il Sole 24 Ore si tratterebbe di una nuova figura, che potrebbe sostituire la figura dell’attuale Commissario della Protezione civile Angelo Borrelli.

Il Governo Conte, dinanzi all’emergenza del coronavirus, ha immaginato l’istituzione di una figura con più poteri straordinari nel rapporto con le Regioni.

Sono ore di attesa dato che la nomina del supercommissario potrebbe già avvenire entro la fine di questa giornata.

Molto probabilmente il supercommissionario sarà un Prefetto, che fungerà da coordinatore delle misure di controllo e di rispetto degli obblighi sanciti dalle previsioni normative emanate in questo periodo di emergenza coronavirus.

In attesa della nomina del supercommissario, ecco la situazione aggiornata.

I nuovi dati sono stati comunicati dal Commissario Angelo Borrelli nel corso della Conferenza Stampa di stamani:

“Sono 2.263 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 428 persone rispetto a lunedì e 79 i morti, 27 in più. A questi vanno aggiunti i 160 guariti”.