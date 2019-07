Enzo Salvi ‘Ho perso un figlio, mi manca da morire’: lo straziante sfogo su Facebook

Enzo Salvi, attore comico romano, ha voluto esprimere su Facebook tutto il suo dolore per quanto accaduto nel suo privato, una perdita importante

Non dev’essere facile andare avanti dopo una perdita così importante. Purtroppo però, c’è gente che proprio non sa cosa vuol dire il dolore e l’amore verso chi è stato nella nostra vista e al nostro fianco. Enzo Salvi ha voluto gridare il suo sdegno verso chi questo dolore non solo non lo capisce, ma nemmeno lo rispetta.

Enzo Salvi il duro sfogo dell’attore romano

Solo chi ha vissuto il suo dramma riesce a capire fino in fondo il motivo del suo straziante sfogo. L’attore romano ha voluto gridare il suo dolore immenso sui social dopo la perdita del suo cane, avvenuta ormai due anni fa. Era così bello, profondo, simbiotico il rapporto che aveva con il suo cucciolo che per lui è stato un po’ come perdere un figlio. Ed è per questo che l’attore ha voluto letteralmente vomitare il suo disprezzo verso chi, nelle ultime ore, ha osato – senza un briciolo di umanità– insultato il suo Victor.

Salvi aveva condiviso, come tanti utenti fanno quotidianamente, le foto del suo cucciolo su Facebook non aspettandosi minimamente che qualche utente avrebbe reagito in maniera così indegna insultando il suo povero amico a 4 zampe.

Salvi contro gli haters

Non è di certo il primo tra i vip che ha sbottato contro chi fa del web un’arma per fare del male, per colpire l’anima senza filtri. Perdere un cane per molte persone significa perdere un amico, un fratello, un compagno d’avventure.

Gli animali domestici, quando entrano a far parte della nostra vita, non sono più animali…diventano umani, talvolta più umani degli stessi umani che si nascondono dietro uno schermo per urlare in maniera incontrollata il loro odio per il mondo.

Lo sfogo di Enzo Salvi, in poche ore ha ovviamente ottenuto tantissimi like, commenti e condivisioni. In un passo molto bello, rimarca:

‘Victor mi ha donato 10 anni della sua vita, ho perso un Figlio e mi manca da morire’

Difficile non ritrovarsi nelle sue parole di vero dolore.