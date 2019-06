Il dramma di Enzo Paolo Turchi ‘Non riesco ad arrivare a fine mese”: la pensione è da fame

Enzo Paolo Turchi racconta di com’è difficile vivere in una situazione economica molto stentata e, nonostante il periodo difficile, si dimostra positivo

Enzo Paolo Turchi a Diritto e Rovescio racconta per la prima volta della sua pensione e confessa di non riuscire ad arrivare a fine mese con i suoi 720 euro

Il conosciutissimo ballerino e coreografo lamenta il fatto di percepire una pensione bassissima:

“solo 720 euro al mese”

Dopo una vita di successi, per lui è difficile accettare il fatto di non riuscire nemmeno ad arrivare a fine mese con tutte le spese regolarmente pagate.

Lui è stato ridefinito mister “Tuca Tuca”. L’ uomo che affiancava la celebre Raffaella Carrà nelle coreografie della sua celebre canzone un po’ caliente, ospite a “Dritto e Rovescio”, programma serale settimanale di rete 4, si è confidato circa l’aspetto professionale della sua vita:

Enzo Paolo Turchi non arriva a fine mese

“Un ballerino che gli ultimi anni non è in piena forma lavora meno, insegna e fa altro, anche quando si lavorava si faceva un programma di due mesi poi ci si fermava”.

Turchi, oggi settantenne, percepisce però la sua situazione economica in maniera quasi privilegiata e afferma che i colleghi prendono tutti la stessa cifra di pensione:

“Bisognava farsi una pensione da soli”.

Il racconto del celebre coreografo ha riacceso i fari su una questione che per milioni di italiani è di enorme importanza. A testimoniarlo, difatti, sono i tantissimi sono stati i commenti favorevoli alla sua prospettiva di vita sulle varie pagine social che lo riguardano.

Un uomo estremamente propositivo

Bisogna ammettere che Enzo Paolo Turchi è davvero un uomo estremamente propositivo. Non è stato, infatti, proprio un bel periodo per Enzo Paolo.

La sua compagna ha dichiarato addirittura, in un’intervista concessa a Caterina Balivo, di aver pensato di lasciarlo a causa dei troppi litigi che perdurano nella coppia da ben 35 anni.

“Chi non ha mai pensato di lasciare il marito? Durante una discussione si pensa sempre ‘Questa è l’ultima volta’. Ma i nostri litigi durano dieci minuti, neanche il tempo di fare una valigia”.

Diciamo che, anche se è un periodo non facile da superare, Enzo Paolo ce la sta mettendo tutta per darsi sempre una carica positiva.