Enzo Paolo Turchi, il dramma della miseria “Pensione da fame”: il doloroso sfogo del ballerino a Storie Italiane

Enzo Paolo Turchi attacca il sistema di pensioni per gli artisti. Che situazione dolorosa ha rivelato sulla sua vita il marito di Carmen Russo

A Storie Italiane Enzo Paolo Turchi sbotta e rivela di vivere in condizioni al limite della miseria.

Il durissimo sfogo di Enzo Paolo con Eleonora Daniele

Nel salotto di Storie Italiane è successo ieri qualcosa di imprevisto: il coreografo e ballerino Enzo Paolo Turchi durante una lunga intervista con la bella Eleonora Daniele si è lasciato andare ad un coinvolgente quanto sconvolgente racconto sulle sue condizioni di vivere attuali.

“prendo una pensione da fame” “ho lavorato 50 anni e vivo con 720 euro al mese”

Queste sono solo alcune delle rivelazioni scioccanti dell’artista che afferma di poter sopravvivere solo grazie al suo lavoro, che fa ancora all’età di 70 anni, ma che non ha un sostegno adeguato dallo Stato.

In collegamento dalla loro casa anche la moglie Carmen Russo che spiega alla Daniele come l’intenzione di Enzo Paolo sia proprio quella di portare alla luce questo spinoso problema per tutta la categoria dei ballerini che sono lavoratori come tutti gli altri ma non sono tutelati.

Il ballerino afferma infatti di essere stato contattato di artisti da tutta Italia per portare avanti questa causa perché le pensioni che hanno sono di poche centinaia di euro al mese

“io penso che sia un’offesa per chi ha lavorato 40-50 anni prendere 500 euro al mese che si sa al giorno d’oggi non ci si fa niente”

spiegando di conoscere una cantante famosa che addirittura percepisce solo 250 euro al mese..

Inoltre ricorda che il lavoro del ballerino espone a problemi fisici

“io sono fortunato, c’è chi cammina con un bastone perché ha avuto infortuni: non vivi più “

Il pubblico in studio si è commosso ed è ha applaudito Enzo Paolo e gli ospiti come Monica Leoffredi che chiedevano a gran voce più sostegno per tutti gli artisti.

Enzo Paolo una vita sul palco

La scottante tematica delle pensioni dei personaggi dello spettacolo è stata ripresa più volte negli anni da vari artisti.

Enzo Paolo Turchi è davvero un artista in tutti i sensi avendo calcato le scene fin da giovanissimo.

E’ un’artista d’altri tempi, di quelli che studia tanto e poi fa la gavetta.

Diplomato in danza classica alla Scuola del Teatro San Carlo si è esibito in tutti i maggiori teatri italiani contribuendo a fondare nel lontano 1971 la prima scuola di danza moderna del nostro Paese.

Non solo ballerino: come coreografo è stato l’ideatore di storici balletti come il Tuca Tuca di Raffaella Carrà ed insegnante di danza di alcuni tra i ballerini più noti come Lorella Cuccarini, Luca Tommassini, Marco Garofalo.

L’incontro con Carmen Russo sua musa ballerina ha segnato gran parte della sua vita privata e professionale ed il loro amore comune per la musica e la danza li ha uniti fino ad oggi. Dal 2013 sono anche genitori della vivacissima Maria affermando che la nascita della bambina li ha fatti ringiovanire

Carmen ed Enzo Paolo sono sempre molto attivi sui social dove sono seguiti da moltissimi fan che li amano per la loro spontaneità e la loro simpatia contagiosa, e sperano che i due artisti possano continuare a lavorare ancora a lungo.