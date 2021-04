Enula, il triste motivo che la spinge e dipingersi parti del suo corpo

Una delle ultime eliminate della scuola di Amici, Enula, si apre alla conduttrice di Verissimo raccontando il suo mondo e alcuni retroscena del suo passato.

Una voce come la sua è destinata ad avere successo. Non è andata bene ad Amici ma il suo talento sicuramente farà strada.

LEGGI ANCHE –> Amici, spunta la stanza segreta per i rapporti intimi tra i ragazzi: la verità

LEGGI ANCHE –> Amici, ricordate Tish? Look stravolto: niente trucco e capelli scuri – FOTO

Il pubblico la ama. Enula, se ci fosse stato il televoto, avrebbe anche potuto vincere il reality. Purtroppo, con il voto della giuria, è stata lei a dover andare via. Nel momento dell’eliminazione, la cantante ha ammesso di avere paura di tornare alla vita reale fuori dalla casetta un mondo per lei incantato.

A Verissimo però confessa che il rientro è stato molto bello:

“Ho avuto paura, non sapevo cosa avrei trovato fuori dalla scuola. Però, quando ho rivisto il mondo ho capito che mi era mancato. Mi sento anche coccolata dalle persone che incontro per strada, che mi danno un sostegno incredibile”

Sta cercando di ritrovare l’equilibrio anche fuori dalla casetta di Amici. La ragazza, a Verissimo, ha parlato anche del rapporto speciale che ha con sua madre che è molto fiera di come è la sua bambina.

La cantante rivela anche una curiosità che in molti si sono chiesti, quella relativa ai colori che applica in modo costante sul suo viso e sul suo corpo:

“I colori per me hanno sempre rappresentato una protezione. Fin da quando ero piccola mi dipingevo parti del corpo. All’inizio mi vergognavo, poi ho sentito che potevo farlo anche fuori casa, così sono riuscita ad essere me stessa”