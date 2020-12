Enrico Papi ritrova l’amore: finito il periodo buio, la foto fa il pieno di like

Il conduttore ha postato una foto che ha attirato l’attenzione dei fan che lo seguono e che lo mostra finalmente felice.

Enrico Papi ritrova il sorriso e lo fa al fianco di qualcuno che il conduttore ritiene davvero speciale.

Il conduttore lo ha presentato ai fan che lo seguono puntualmente sui social e lo scatto che li ritrae insieme ha raccolto quasi 3mila likes.

Enrico Papi è di nuovo felice circondato dai suoi affetti, specie in un periodo negativo come quello che stiamo vivendo. Il conduttore è davvero fortunato!

La foto fa il pieno di like

Enrico Papi ha caricato una foto che lo mostra vicino a qualcuno che lui considera una parte importantissima della sua vita.

Si tratta di Tanker, il suo amatissimo cane, al quale il conduttore ha addirittura aperto un profilo Instagram.

Il profilo di Tanker vanta quasi 3mila followers, che seguono quotidianamente le sue avventure a 4 zampe.

Enrico Papi di nuovo felice

Il famosissimo conduttore è molto amato dal pubblico a casa. Papi è entrato nel cuore dei telespettatori sin dagli anni ’90 e ha proseguito nei primi del 2000.

Di recente è tornato in televisione, prima con Guess My Age e poi con Name That Tune, due trasmissioni di grande successo.

Non si sapeva molto sulla sua vita privata, fino a quando Enrico Papi non ha pubblicato lo scatto che lo mostra vicino al bellissimo Tanker.

Papi lo ha visto crescere! Nato nel 2018, adesso ha quasi 3 anni e fa parte ormai della famiglia del conduttore, che ne è affezionatissima.

Anche il pubblico lo adora e non vede l’ora che il conduttore pubblichi scatti affettuosi in sua compagnia!