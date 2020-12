Enrico Papi strazia il cuore: ‘Non sarà mai più lo stesso senza te’

Un post che non poteva passare inosservato. Enrico Papi ha lasciato tutti senza parole: il post che ha straziato il cuore dei fan.

Un Enrico Papi inedito quello che ritroviamo sui social. Il conduttore ha espresso tutto il suo dolore per la grave perdita che ha condizionato le sue vacanze natalizie.

Una perdita che ha segnato la sua vita. Enrico Papi non ha potuto fare a meno di condividere con i fan un post in cui sintetizza il brutto periodo. Grazie alla sua magistrale conduzione di trasmissioni storiche di successo come Sarabanda, Enrico è rimasto un conduttore indimenticabile.

Grazie al suo ritorno in Tv, in altre reti meno note, Papi è tornato a far parlare di sé e a riscoprire il successo anche attraverso i social.

Enrico Papi e il dolore non superato

Un Natale e un capodanno segnato dal dolore quello di Enrico Papi. Dopo l’addio a Mediaset, per lui c’è stato un lento declino che l’ha fatto finire nel dimenticatoio almeno per la generazione più giovane.

Con Guess my age su Tv 8, è tornato a spiccare per simpatia e talento nella conduzione. Pare, infatti, che mamma Mediaset sta valutando l’idea di farlo tornare nella propria scuderia per affidargli la conduzione di Scherzi a Parte.

Una bella notizia oscurato da un dolore non facile da superare.

La grave perdita che ha segnato Papi

Il conduttore, infatti, deve superare un Natale molto triste perché segnato dalla perdita della mamma. Per esprimere il suo dolore Papi sta usando i social. Con un post straziante rivela:

“Senza di te (la mamma n.d.r) le festività non saranno mai più le stesse”.

Di certo la situazione d’emergenza che sta vivendo l’Italia non aiuta, il virus ha condizionato negativamente le vacanze natalizie per tutti, ma con alcuni è stato decisamente più cattivo.

Il post ovviamente ha avuto subito grande risonanza: i fan si sono stretti al suo dolore.