Lutto atroce per il presentatore. Lo straziante messaggio di addio sui social commuove tutti. Un dolore difficile da superare

Il conduttore televisivo, Enrico Papi, è stato colpito da un grave lutto. Sui social, il noto presentatore ha espresso il suo dolore per questa grave perdita.

Dopo il lock-down, Enrico Papi è nuovamente al timone di Guess my age che va in onda su Tv 8. Il conduttore, in un’intervista rilasciata al settimanale in Tv, ha raccontato com’è stato presentare in questi mesi senza pubblico in studio e soprattutto ha precisato che il ritorno in trasmissione non è stato semplice.

Il momento più drammatico della sua carriera, ammette, è stato condurre la finale di Italia’s Got Talent con una platea immensa completamente vuota.

Dopo un periodo difficile a causa della pandemia da coronavirus che ha interessato l’intero Paese, il conduttore deve fare i conti con una dolorosa perdita.

Le parole del conduttore sono davvero toccanti e hanno fatto commuovere tutti. Una dedica molto, molto speciale, per una delle persone più importanti (se non la più importante) della sua vita.