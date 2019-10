Enrico Nigiotti bollente in perizoma, pacco in bella vista: lo scatto alle Maldive fa il pieno di Likes

Enrico Nigiotti bollente in perizoma, pacco in bella vista: lo scatto alle...

Foto piccante sui social per Enrico Nigiotti. Il cantante ha mostrato ai suoi fan le sue grazie: lo scatto ha attirato l’attenzione anche di Laura Pausini

Una foto che di certo non è passata inosservata quella di Enrico Nigiotti, il giovane cantautore italiano ha fatto girare la testa a tutte le sue fan.

Enrico Nigiotti fa impazzire i fan

La foto del giovane cantante livornese di 32 anni, di certo non è passata inosservata. Enrico si trova in uno dei posti più belli del mondo, le Maldive, dove si è fatto ritrarre in uno scatto davvero molto piccante. In molti lo definirebbero uno scatto artistico, ma in realtà Enrico non ha fatto altro che mostrare ai suoi fan la tonicità dei suoi glutei.

Il cantante infatti ha usato una carta vincente sui socia, ovvero quello di attirare l’attenzione dei media con una foto che ha fatto girare la testa a milioni di fan. Il cantante toscano infatti, vanta più di 400mila followers che lo seguono nel suo percorso musicale ma anche per la sua indiscutibile bellezza. Il giovane infatti si è mostrato più selvaggio del solito, barba e capelli lunghi, sguardo sensuale il tutto accompagnato dalla bellezza del posto.

Enrico Nigiotti mostra il lato b

Nonostante abbia postato diverse foto dei meravigliosi spettacoli che offre le Maldive, Enrico è stato abile a distogliere lo sguardo dei fan dal posto, per attirarli a se con un fantastico scatto al suo lato b. Il giovane infatti si sta godendo un po di relax lontano dalla città e sembra che si stia divertendo parecchio.

Il cantautore infatti si è lasciato ispirare in uno scatto che ha lasciato senza parole i suoi fan. Enrico infatti ha messo in bella mostra il suo corpo scolpito e ripreso alle spalle, il cantante si è fatto scattare una foto al suo lato b, riducendo di tanto il suo costume mostrando al mondo social il suo spettacolare sedere.

Ma a commentare la sua foto non sono stati solo i fan del cantante, anche Laura Pausini ha voluto replicare allo scatto con alcune emoticon di facce stupite, ma non si sa se sono riferite allo scatto in se o al suo invidiabile fondo schiena.