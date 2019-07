Enrico Mentana lo studio avvolto dalla fiamme, panico tra i colleghi: diretta interrotta

Momenti di terrore per il giornalista e Enrico Mentana. Durante la messa in onda del TgLa7, lo studio va a fuoco, paura per il conduttore

Enrico Mentana è ritornato di nuovo sugli schermi questa volta come giornalista. Il conduttore infatti è tornato a condurre il Tg su La7. Una nuova avventura per Mentana se non fosse per il fatto che il tutto è iniziato in modo bollente

“Sta andando a fuoco lo studio” paura per Mentana

Enrico Mentana è tornato di nuovo sugli schermi televisivi. Dopo un lungo periodo lontano dal mondo dello spettacolo, il conduttore e giornalista ha finalmente ripreso in mano le redini della sua carriera. Mentana infatti è tornato sugli schermi sulla rete La7 conducendo il suo nuovo TgLa7.

Quello di ieri doveva essere un momento importante per Enrico, ma si è trasformato in qualcosa di terribile. Il giornalista infatti nella serata di ieri in onda negli studi di La7 ha rischiato seriamente la vita. Il giornalista in collegamento con la bravissima Milena Gabanelli, ha dovuto salutare di fretta il suo ospite perché in studio era appena scoppiato un incendio. Momenti di panico per il cast e per lo stesso giornalista, che però, ha tenuto la calma fino alla fine della trasmissione.

Enrico Mentana, lo studio a fuoco

Nonostante lo studio di TgLa7 stava prendendo letteralmente fuoco, pare che Enrico ha preso l’accaduto con il sorriso. Pare infatti che il giornalista ha dovuto spostarsi dalla sua attuale inquadratura per far lavorare gli addetti a spegnere l’incendio. Nonostante lo studio stesse andando a fuoco Mentana è apparso quasi tranquillo per la situazione. In collegamento con la bravissima Milena Gabanelli, il giornalista ha dovuto chiudere in pochi secondi il collegamento con la collega giornalista, per assicurarsi che fosse tutto sotto controllo.

“Scusate l’inquadratura di fortuna ma stava andando a fuoco lo studio, no davvero non sto scherzando”

Enrico non ha fornito altre informazioni riguardo la causa dell’incendio, ma ha spiegato ai suoi telespettatori che la situazione in studio non è delle migliori. Come un vero professionista però, nonostante il fuoco e la puzza di fumo, Mentana è riuscito a chiudere la diretta dallo studio con grande professionalità.

A quanto pare su Twitter e sui altri social network non si parla d’altro, scatenando la reazione mediatica di molti.

Mentana però promette che tornerà a settembre, magari con uno studio nuovo di zecca.