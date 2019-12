Chi sono i figli di Enrico Mentana? I 4 giovani nati dalle varie relazioni strette tra il celebre conduttore del TG7 e alcune donne, come Michela Rocco di Torrepadula

Scopriamo tutti i segreti dei 4 figli di Enrico Mentana: Giulio, Vittoria, Stefano e Alice.

Chi sono i figli di Enrico Mentana

Enrico Mentana ha 4 figli.

Il più grande è Stefano è ha 31 anni. L’uomo, laureato in storia dell’arte e candidato con il Partito Democratico nelle elezioni del 2013, è appassionato di politica.

La secondogenita del giornalista è Alice, 26 anni, laureata alla Bocconi in Marketing Management. La giovane lavora per un’agenzia di comunicazione con sede a Londra.

Enrico Mentana ha altri due figli, Giulio di 12 anni e Vittoria di 11. Non si hanno molte notizie riguardo ai piccoli, per via della loro tenera età. Si presume che i due frequentino ancora le scuole medie e che trascorrano le loro giornate assieme ai compagni e dedicandosi a qualche hobby come tutti gli adolescenti loro coetanei.

Vita privata e curiosità

Stefano e Alice sono frutto di relazioni passate del giornalista. Ormai lo sono anche Giulio e Vittoria, nati dal matrimonio con l’ex Miss Italia Michela Rocco di Torrepadula.

Nel corso di varie interviste, Mentana ha parlato dei suoi figli, mostrandosi spesso con gli occhi lucidi.

Enrico Mentana si definisce un padre “di qualità” e non “di quantità”: questa dichiarazione è riconducibile alla vita frenetica del giornalista, sempre attivo sui social, su Open e su La7 per offrire i suoi contributi d’attualità.

Basti pensare che la sola “Maratona Mentana” tiene il giornalista lontano da casa per giornate intere! In più il giornalista cura numerosi altri progetti. Il conduttore del TG7 si ritiene comunque un ottimo padre, che nei pochi momenti in cui è presente cura il suo rapporto con i figli e sa come guidarli e supportarli.