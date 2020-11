Enrico Brignano minaccia un utente per gelosia: ‘Lei è roba mia’

Il comico romano non è una persona alla qualche piace condividere i proprio affetti a quanto pare: la sua compagna non si tocca.

Guardare sì ma non toccare: Enrico Brignano ha risposto con tono piuttosto irritato al commento di un utente che ha espresso la sua opinione sulla moglie Flora Canto.

La gelosia è il pane di un rapporto: lo rende più solido.

Se non ce ne è o non ce ne è più è molto probabilmente che sia finito anche l’amore. La Canto questo lo sa benissimo ma non ha nulla da temere.

Enrico Brignano pazzo di gelosia

L’attore romano non c’ha visto più: la sua bella moglie non si tocca! Enrico Brignano ha lasciato tutti di stucco con un commento apparso, poche ore fa, sotto la foto della moglie Floria Canto, ex tronista di Uomini e donne.

I due si sposarono nel lontano 2008. Ma Enrico era già stato sposato con la ballerina Bianca Pazzaglia, dalla quale si è poi separato poi nel 2013. Solo un anno dopo è iniziato l’amore per Flora: nel 2014 si è fidanzato con lei e insieme hanno avuto una bambina di nome Martina nel 2017.

Nonostante siano tanti gli anni che li vedono legati, i due sono ancora molto innamorati l’uno dell’altra.

Il commento di Enrico diventa virale

Flora è una mamma sprint, molto bella e attiva sui social sui quali è anche molto seguita. Foto di famiglia ma anche tanti selfie possiamo ammirare sui suoi profili.

Alcune foto svelano le sue generose forme e su questi scatti Brignano ha sempre qualcosina da ridire. Nell’ultimo scatto, infatti, ha dovuto marcare il fatto che Floria è la sua donna e non si tocca.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da floracanto (@floracanto)



Un utente ha pensato di fare cosa gradito alla bella Floria commentando la sua foto con una poesia Paul Celan. Versi molto belli che recitano: “Perché nulla può impedire che una parte di me sia sempre vicino a te e una parte di te sia sempre vicino a me”.

Brignano ha sbroccato:

“Ma cosa hai scritto?”

aggiungendo poi:

“Lascia perdere, è tutta roba mia, anche la scia sull’acqua “.

L’utente poeta però ha risposto con una provocazione:

“Ti sei accaparrato anche tutto il mare? A te Trump fa un baffo”.

Fortunatamente Brignano ha concluso il siparietto con una battuta delle sue:

“Sì, come dicono gli americani: ‘a me Trump me spiccia casa’”.

Solo pochi giorni fa Enrico era molto triste per la morte dell’amico e maestro Gigi Proietti. Per fortuna, gli affetti di sempre, lo hanno aiutato a superare il duro momento.