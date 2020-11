Al funerale di Gigi Proietti, Enrico Brignano è stato fermato da Paolo Bonolis. Flora canto senza parole. Ma cosa è successo?

Gigi Proietti si è spento il 2 novembre, giorno del suo 80esimo compleanno. Tanta la commozione e l’estremo cordoglio dimostrato all’attore romano nella Capitale.

In tanti, sono accorsi per dare un ultimo saluto all’attore e teatrante, la cui scomparsa ha lasciato un vuoto immenso nella cittadinanza e nelle istituzioni.

A piangere la morte di Proietti, anche Enrico Brignano, per il quale era un grande maestro. Ma qualcosa è accaduto durante la funzione, tanto da far intervenire Paolo Bonolis.

Enrico Brignano, l’intervento di Bonolis al funerale

Una giornata difficile quella per Roma e per tutti quelli che hanno salutato, per l’ultima volta, Gigi Proietti, morto nel giorno del suo 80esimo compleanno.

A sentire un dolore immenso, tra i tanti, c’era anche Enrico Brignano, il quale ha rivolto parole commoventi e toccanti per salutare il suo grande maestro.

Le parole si sono alternate alle lacrime ed è intervenuto Paolo Bonolis che ha cercato di calmare l’attore, affranto dalle emozioni forti.

Paolo Bonolis si avvicina a Enrico: il gesto di Flora Canto

Paolo Bonolis si è avvicinato a Enrico Brignano per consolarlo. Lo stesso ha fatto Flora Canto, compagna dell’attore, che si è intenerita nel vedere il dolore di Enrico.

Flora Canto, infatti, ha asciugato le lacrime del suo compagno e gli ha dedicato un pensiero sui social.

Ecco cosa ha scritto la donna nei confronti di Brignano: “Ci vorrà tanta forza per superare questo tempo e tanto tempo per ritrovare la forza…ma insieme ce la faremo”.

Molti hanno partecipato alle esequie di Gigi Proietti e tanti i fan che hanno dato un ultimo saluto all’attore romano con un semplice post sui social network, con una frase o una battuta del grande interprete capitolino.