Enrica Bonaccorti, la terribile malattia: “Mi fa soffrire”

Enrica Bonaccorti è affetta da una malattia particolare, che le rende difficile la vita, scopriamo di cosa si tratta grazie alle confessioni fatte durante il programma Io e Te.

Sono ormai anni che Enrica Bonaccorti convive con un problema di memoria, chiamato prosopagnosia. Questo disturbo impedisce alla memoria del paziente di funzionare correttamente.

La persona che ne soffre non è sempre in grado di associare i nomi ai volti delle persone che incontra, che ha incontrato più volte o che addirittura conosce da anni.

Nei casi più gravi, si arriva a non riconoscere la propria immagine in foto. Si tratta di una particolare forma di cecità che spesso può rivelarsi invalidante.

La malattia in questione spesso rende difficili i suoi rapporti sociali e professionali. Il problema si pone, infatti, quando la donna è costretta ad avere a che fare con persone che non fanno parte della sua cerchia ristretta.

“A volte non riconosco più le persone, anche quelli che conosco benissimo, che infatti finiscono per offendersi o per prendermi bonariamente in giro.”