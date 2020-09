Enrica Bonaccorti molestata, la denuncia in Tv: ‘Persone molto vicine alla mia famiglia’ – VIDEO

Durante l’intervista per Eleonora Daniele, Enrica Bonaccorti ha parlato a cuore aperto alla conduttrice, confessando un dramma che l’ha segnata per tutta la vita!

Enrica Bonaccorti, nota conduttrice televisiva e radiofonica, si è di recente confessata a Storie Italiane.

Prendendo la parola sulla storia di Giada Vitale, la ragazza che ha denunciato gli abusi subiti durante l’infanzia da parte del sacerdote della propria parrocchia, Enrica Bonaccorti ha rivelato un suo segreto.

La donna ha parlato di una terribile esperienza che l’ha segnata fortemente nella sua vita. Mentre Enrica si raccontava, tutta la sofferenza era ben visibile sul suo volto.

“A me è successo qualcosa di molto simile a quello che racconti. Avevo 8 anni. Non si riesce a dirlo neanche alla persona più adatta, che in quel caso sarebbe la madre.”