Ennio Morricone, chi sono i figli del grande maestro?

Chi sono i figli di Ennio Morricone, vediamo tutti i dettagli dei figli del noto compositore italiano che se n’è andato qualche giorno fa, lasciando un vuoto incolmabile

Scopriamo insieme tutti i segreti dei figli di Ennio Morricone!

Chi sono i figli di Ennio Morricone

I figli del grande compositore scomparso nei giorni scorsi si chiamano Andrea, Marc o, Alessandra e Giovanni.

I 4 sono frutto dell’amore intenso per Maria Travia, che Morricone ha sposato nel 1956. Quello tra i due è stato un amore forte, potente, nato da un incontro casuale a Roma.

Il loro legame ha superato ogni difficoltà e la coppia è sempre stata convinta che non si sarebbe mai lasciata, finché morte non li avrebbe separati.

Da questo sentimento così forte non potevano che nascere dei figli, che entrambi hanno amato più della loro stessa vita.

Il successo dei figli

Ognuno dei figli del noto compositore si è affermato con successo. Qualcuno ha seguito in qualche modo le orme del padre, qualcun altro ha abbracciato altre passioni. Il più grande dei quattro figli di Morricone si chiama Marco Morricone e ha 63 anni.

A questi segue la secondogenita Alessandra Morricone, che di anni ne ha, invece, 59. Poi vi è Andrea Morricone, che è un noto compositore e direttore d’orchestra e che di anni ne ha quasi 56, e, infine compare Giovanni Morricone, che ha 54 anni e lavora nel mondo del cinema.

Non si hanno molte notizie relative ai figli di Morricone, ma ciò che appare evidente è che Alessandra e Marco siano i più riservati dei 4 e vivano lontano dai riflettori.

Giovanni, invece, ha scelto la strada del cinema, lavorando come regista e produttore e naturalmente è un personaggio pubblico; così come lo è Andrea, che, assieme al padre, ha musicato numerosi film, come Nuovo cinema paradiso, Stanno Tutti Bene e Una pura formalità di Giuseppe Tornatore.