Enna, incidente sul lavoro: morto un operaio di 58 anni

La vittima è Angelo Allegra. Il tragico incidente sul lavoro è accaduto nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17.

Drammatico incidente sul lavoro a Regalbuto, Enna. Un operaio di 58 anni ha perso la vita mentre stava effettuando dei lavori sul tetto di un’abitazione nel paesino siciliano.

Come riferisce anche Yahoonotizie, l’operaio che ha perso la vita era Angelo Allegra, muratore. Sulla dinamica del drammatico incidente indagano ora le forze dell’ordine.

Sembra che il 58enne si trovasse su un’impalcatura, dalla quale sarebbe caduto. Un volo mortale che non gli ha lasciato scampo. Angelo Allegra è morto sul colpo. Nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi, per l’operaio non c’è stato nulla da fare.

Indagini in corso

Le indagini degli inquirenti si muovono a tutto campo. È possibile che la vittima dell’incidente sul lavoro abbia accusato un malore, che potrebbe avergli fatto perdere l’equilibrio, facendolo precipitare nel vuoto.

I carabinieri stanno effettuando rilievi sul luogo della tragedia, per accertare se i ponteggi su cui lavorava il 58enne fossero a norma e se fossero state rispettate tutte le misure di sicurezza.

Sul posto è giunto l’elisoccorso dal vicino ospedale di Enna, ma per il 58enne non c’è stato nulla da fare, nonostante i prolungati tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118.

