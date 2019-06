Paura a Enna, bambino precipita dal terzo piano: il fratellino salvato dalle urla

A Enna un bambino precipita dal terzo piano e il fratellino stava per seguirlo, salvato dalle urla dei passanti. Ma cosa è successo?

E’ stato un grande dramma ad Enna, dove un bambino precipita dalla finestra di casa sua quando il fratellino stava per compiere – forse – lo stesso gesto.

Bambino caduto dalla finestra

Un edificio come tanti, dove due bambini di 8 e 6 anni vivono con il padre. Secondo le indiscrezioni la mamma è di origini Thalandesi e un anno fa ha lasciato marito e figli, per tornare in patria.

Il papà dei bambini si è allontanato per pochi minuti, andando in garage per fare delle cose molto veloci. Da quello che indicano i media locali, il grande di otto anni si è affacciato alla finestra – forse per guardare il padre o incuriosito da qualcosa – perdendo l’equilibrio e volando dal terzo piano.

I passanti hanno chiamato immediatamente i soccorsi, ma hanno anche notato la sagoma di un altro bambino che voleva vedere cosa fosse successo al fratello. Le urla lo hanno come spaventato, tanto da tirarsi indietro da quella finestra.

Le condizioni di salute del bambino

I soccorsi sono arrivati sul posto e hanno accertato le condizioni del piccolo, considerate gravissime.

Immediatamente trasportato all’Ospedale Umberto I di Enna e successivamente al Cannizzaro di Catania, con l’elisoccorso. Le prime indicazioni segnalano condizioni molto gravi e si attendono aggiornamenti sul suo stato di salute.

Ci saranno anche le indagini degli inquirenti, che dovranno accertare e comprendere la causa di tale caduta e altri dettagli.