Chi è Emma Quartullo, la giovane classe ’96, figlia di Elena Sofia Ricci, con esperienza da attrice e aiuto regista e il sogno di continuare la carriera nel mondo dello spettacolo italiano

Scopriamo tutti i segreti di Emma Quartullo, dall’infanzia allo studio delle arti, dai rapporti con la famiglia fino ad arrivare alle attuali collaborazioni nel mondo dello spettacolo.

Chi è Emma Quartullo

Classe 1996, consegue la maturità presso il Liceo classico “Tito Lucrezio Caro”, dopo di che si iscrive al DAMS dell’Università degli studi di Roma Tre.

Durante il suo percorso universitario, porta a termine l’Erasmus presso la Universidad Complutense de Madrid, facoltà di Scienze dell’informazione.

Collabora a un cortometraggio, chiamato “Il dio degli uomini è un barbone” di Cristiano Ciliberti, come assistente alla regia. Per lo stesso regista, collabora come scenografa a “Zebra”.

Interpreta un personaggio in “Vivi e lascia vivere” di Pappi Corsicato e partecipa anche a un episodio della fiction ‘Don Matteo’. Sin da piccola, la Quartullo studia per molti anni danza ed è appassionata in generale delle arti e in particolare di fotografia e musica.

Il rapporto con Elena Sofia Ricci

La Quartullo, non sono molti a saperlo, ma è la figlia di Elena Sofia Ricci e di Pino Quartullo, collega ed ex compagno della nota attrice.

Mamma e figlia sembrerebbero essere molto legate e avere uno splendido rapporto, anche se non si hanno molte informazioni relative alla loro vita privata.

L’attrice e la giovane Emma si sono sempre mostrate molto discrete nel corso degli anni e non hanno mai sentito il bisogno di urlare ai quattro venti di essere mamma e figlia.

In alcune interviste, la Ricci ha infatti dichiarato che la figlia studi per lavorare nel mondo dello spettacolo, ma che le abbia detto chiaramente di non voler ricevere raccomandazioni di nessun tipo.