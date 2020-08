Emma Muscat, chi è l’ex talento di Amici: ancora fidanzata con Biondo?

Chi è Emma Muscat, vediamo tutte le curiosità relative all’ex cantante di Amici, che si esibirà al Battiti Live 2020

Scopriamo insieme tutti i segreti di Emma Muscat!

Chi è Emma Muscat

Emma Muscat nasce a Malta, il 27 Novembre del 1999, sotto il segno zodiacale del Sagittario.

Sin da piccola si appassiona alla musica e in particolare la canto. Dopo le scuole superiori, si iscrive alla facoltà di Musica e Spettacolo. Nel frattempo si diletta nel suono del pianoforte. L’artista compone, inoltre, i suoi stessi brani, occupandosi sia del testo che dell’arrangiamento.

Partecipa al talent show di Amici di Maria De Filippi ed è proprio alla trasmissione di Canale 5 che ottiene grande notorietà tra il pubblico televisivo.

Dopo il successo ottenuto con Amici, duetta con il tenore Joseph Calleja e con Eros Ramazzotti in un evento tenutosi proprio a Malta.

Diventata molto conosciuta sui social, viene scelta come testimonial di alcuni brand. Tra questi, quelli appartenenti al settore del beauty come Elvive, la linea per capelli del marchio L’Oréal, e molte linee di abbigliamento come OVS e Tezenis, con cui firma anche diverse collezioni.

Il 3 luglio 2020 pubblica, assieme al rapper Astol, il suo singolo per l’estate, Sangria; quest’ultimo è un brano reggaeton dall’irresistibile ritmo latino. Ad agosto si esibisce nel Battiti Live 2020!

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte notizie relative alla vita privata di Emma Muscat, anche perché la giovane è molto timida e non ama apparire più di tanto, se non per la sua carriera professionale.

Noto è, però, che nella scuola di Amici di Maria De Filippi avesse legato con il cantante Biondo, con il quale aveva intrapreso una relazione sentimentale proprio all’interno del talent, poi proseguita fuori.

Il rapporto tra i due aveva portato anche a collaborazioni professionali. Tra i due pare sia finita da tempo e sembra che adesso Emma sia single.