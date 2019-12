‘Vado a Messa’ Emma Marrone tumore: la preghiera con la famiglia nei giorni di Natale

Emma Marrone dopo il tumore ha rivelato in un’intervista cosa fa per sentirsi vicino a Dio nei giorni più intensi dell’anno

La bellissima e bravissima cantante salentina, Emma Marrone, è una delle cantanti più amate e apprezzate nel palinsesto musicale. La sua voce e la sua musica, infatti sono tra quelle più ascoltate di sempre. La giovanissima cantante infatti proprio nell’ultimo periodo ha lanciato un nuovo album che sta ottenendo un grandissimo successo

Emma Marrone ai I Lunatici

La giovane cantante salentina come in molti sanno, ha dovuto affrontare un periodo per niente facile. Come in molti sanno infatti, la Marrone, ha dovuto abbandonare per qualche tempo le scene della musica a causa della ricomparsa del tumore alle ovaie. Nonostante la preoccupazione e la paura dei fan, la cantante Emma Marrone, sembra esser ritornata più forte che mai con il suo nuovo album.

La Marrone ama il Natale in famiglia

In una recente intervista però ai Lunatici, Emma, ha raccontato come ha trascorso il suo natale:

“Natale? Messa, poi in piazza fino alle 4 con una bottiglia di vino”

E poi fa riferimento al Natale di qualche anno fa, di quando da piccola la giovane cantante non amava particolarmente giocare con le barbie, ma desiderava sempre qualche regalo da condividere con il fratello.

: “La notte del 24 dicembre? Mi viene in mente sempre la stessa cosa, la faccio da 35 anni. Ceno dai miei, cena leggera. Poi vado alla messa di Natale con la mia famiglia alla chiesa del paese e dopo la messa vado al baretto della piazzetta e resto lì fino alle quattro del mattino a bere una bottiglia di vino”

La cantante però ci tiene a specificare che la sua è una famiglia molto semplice e quindi il suo natale migliore è quello di stare insieme alla sua famiglia.