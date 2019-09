Emma Marrone tumore ‘Lo stress tra le cause principali’: sintomi più comuni e cure della malattia

Emma Marrone ha reso noto pochi giorni fa il ritorno della malattia, ma quali sono i sintomi e le cause di questo tipo di tumore? Scopriamoli insieme

La bellissima e bravissima cantante salentina,Emma Marrone, ha annunciato il suo ritiro dalle scene qualche giorno fa. La giovane cantante, ha infatti annunciato lei stessa di dover andare via per un po dalla musica a causa di un problema di salute.

Emma Marrone e il tumore

La giovane cantante salentina, ha dovuto dare una notizia molto triste ai suoi fan, ovvero quello di dare una frenata alla sua vita lavorativa. In tanti hanno subito ipotizzato che il problema di salite si riferissi ad un ritorno del tumore alle ovaie. Per chi non lo sapesse all’età di 24 anni, la bravissima Emma, ha dovuto affrontare un’operazione molto delicata a causa di un tumore alle ovaie che stava per mettere fine alla sua vita.

Fortunatamente il miracolo è avvenuto e oggi sembrava stare bene. Purtroppo a distanza di anni pare che il tumore sia ritornato all’attacco, mettendo Emma Marrone di nuovo in ginocchio. In passato Emma ha dovuto combattere per ben due volte sottoponendosi ad interventi chirurgico.

L’ex talento di Amici infatti ha annunciato ai suoi fan di dover andare via per un po per pensare alla sua salute. Molti sono stati i messaggi di solidarietà (come quello dell’ex compagno Marco Bocci) per la giovane cantante salentina, che oggi si è ritrovata ad affrontare quasi improvvisamente di nuovo questo brutto male. Al momento non si ha la conferma che si sia ripresentato il tumore, ma sta di fatto che Emma oggi si è ritirata dalle scene.

Emma Marrone tumore alle ovaie, cause e sintomi

La cantante a dopo questa brutta esperienza faccia a faccia con il tumore, ha deciso di diventare testimonial dell’associazione italiana della ricerca contro il cancro, per aiutare chi come lei, ha combattuto e combatte il tumore. Oggi la giovane però non è sola a darle sostegno in questa battaglia ci sono oltre ai familiari e amici, anche i suoi affezionati fan che con messaggi di solidarietà danno coraggio ad Emma Marrone.

Il tumore che ha colpito la cantante, secondo alcuni studi pubblicati da Cancer Research, sarebbe causato proprio da un forte stress. Ma lo stress non è l’unico motivo, a scatenare il cancro sarebbe anche l’avanzare dell’età, in presenza menopausa addirittura di una mestruazione precoce.

Il tumore alle ovaie però si può riconoscere attraverso diversi sintomi, parliamo appunto di gonfiore addominale, la frequenza di urinare e sazietà a stomaco vuoto. Insomma sintomi, che molte donne dovrebbe tenere ben presenti e prevenire il tutto con delle visite frequenti dal ginecologo.