‘Sono una donna distrutta’ Emma Marrone: soccorsa sul palco da Maria De Filippi

Emma Marrone, la cantante salentina confessa: “Sono una donna distrutta”. Poi l’aiuto sul palco di Maria De Filippi, pronta a darle una mano sempre e comunque

La giovane cantante salentina è tornata di nuovo a lavoro con il nuovo album. Emma Marrone, dopo aver abbandonato per qualche mese la carriera musicale (per un problema legato alla sua salute), è tornata con il nuovo album “Fortuna” che già sta avendo un enorme successo.

Emma Marrone “Sono una donna distrutta”

In occasione della presentazione del suo nuovo album, la bellissima cantante Emma Marrone ha presentato il suo nuovo successo nella città di Roma, dove al suo evento si sono presentati milioni di fan.

Come in molti sanno infatti, Emma – circa qualche mese fa- aveva comunicato ai fan di dover per forza di cose, abbandonare per qualche settimana la musica per un problema di salute. I fan affezionate alla cantante però, hanno subito capito che Emma stesse di nuovo affrontando il cancro, che già 10 anni fa l’aveva colpita.

Ma nella serata di qualche giorno fa, Emma è stata accolta con grande affetto dal pubblico e dai suoi fan, ma quello che ha colpito di più la cantante salentina è stata proprio la sorpresa creata da amici e colleghi.

Pare infatti che Emma sia stata accolta da video-Messaggi di auguri e di buona fortuna per il suo nuovo album, da parte di tantissimi colleghi come, Tiziano Ferro, Gianna Nannini, Neck, Elisa e tanti altri, che hanno augurato il meglio alla cantante. Ma Emma non è riuscita a trattenere l’emozione del momento ed ha confessato:

“Sono già una donna distrutta. Grazie, a tutti questi amici che sono stati sempre presenti in questo periodo veramente con grande amore e grande rispetto”.

Marrone sorpresa sul palco da Maria De Filippi

Emma è entrata un po’ nel cuore di tutti gli italiani con la sua bellezza, bravura e sopratutto coraggio nell’affrontare la malattia che ancora una volta l’ha colpita, sopratutto nel cuore di una donna speciale.

Nell’occasione della presentazione del suo album Maria De Filippi ha sorpreso la cantante e sul palco si sono scambiato un lungo e intenso abbraccio.Maria è comparsa all’evento e Emma non è riuscita a trattenere l’emozione, le due poco dopo hanno raccontato ai fan, il bellissimo legame che le unisce nonostante siano passati ben 10 anni dalla loro conoscenza:

“Penso che sia veramente la persona che so che ogni volta per me c’è . Emma c’è”.

Ha detto Maria che è giunta sul palco in suo ‘soccorso’. Anche le donne forti come Emma hanno bisogno d’aiuto e lei lo ha ammesso candidamente. Maria c’è sempre stata:

“In questo caso è reciproco, anche lei c’è per me. Io quando non sto bene chiamo sempre Maria. Io su Roma non ho nessuno. L’unica persona di cui mi fido davvero è lei. L’unica che so che si butterebbe nel fuoco per me è lei”.

ha confidato ai microfoni Emma emozionata.