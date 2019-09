‘L’ho fatto per avere figli’ Emma Marrone, la verità sull’operazione e il desiderio di diventare mamma

Emma Marrone dopo il cancro, un mese di convalescenza per la cantante salentina. C’è però la bellissima notizia: ‘Può ancora avere figli’

Pare che sia finalmente finito l’incubo di Emma Marrone, la cantante salentina infatti, lo scorso 23 settembre è stata colpita da un malore e ricoverata d’urgenza in ospedale. La cantante infatti ha annunciato già qualche giorno fa che finalmente è stata dimessa.

Emma Marrone un mese di convalescenza

Come aveva già annunciato ai suoi fan, la bravissima cantante salentina, è stata dimessa dall’ospedale in cui era stata ricoverata. La giovane infatti aveva annunciato di dover abbandonare per un po la musica e per dei seri problemi di salute. Il messaggio ha in poco tempo allarmato i fan della cantante, che non si sono persi d’animo e già fin da subito hanno sostenuto la Marrone con messaggi di solidarietà e sostegno.

Emma però ha affrontato questa battaglia con più forza di sempre, la cantante infatti già in passato aveva combattuto contro il cancro, esattamente 10 anni fa. Oggi però dopo una lunga operazione, la cantante sembra stare meglio e i medici le ha consigliato di stare almeno un mese a riposo, per riprendersi totalmente dall’intervento. Oggi infatti la cantante è circondata dall’amore e dall’affetto di amici e parenti e da non dimenticare, dalla forza dei suoi fan.

Emma può diventare mamma

Il mostro che ha dovuto affrontare Emma Marrone per più di una volta, sembra essere sconfitto. La cantante si era accorta del suo ritorno proprio quest’estate a causa di una fitta molto forte all’addome. La cantante, preoccupata di una recidiva, si è recata direttamente in ospedale, dove ha riscoperto che il tumore era ritornato. Nonostante la paura Emma, è riuscita a superare alla grande l’operazione, sostenuta da amici e parenti.

Oggi fortunatamente la Marrone non ha avuto molte complicazioni, pare infatti che la cantante salentina, nonostante il cancro può sperare ancora di diventare mamma e avere dei figli. Lo scorso anno infatti, preventivamente, Emma si è fatta congelare il tessuto ovarico presso una clinica specializzata. Emma ormai combatte questa malattia da ben 10 anni, ma la sua forza e il suo coraggio non si arrendono nemmeno di fronte al cancro.