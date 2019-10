Emma Marrone si mostra a letto dopo la malattia, l’inaspettato messaggio sui social emoziona i suoi fan

Una delle artiste più amate nel nostro Paese è, senza alcun dubbio, Emma Marrone. Qualche settimana fa, la cantante pugliese ha annunciato il suo momentaneo ritiro dalle scene musicali per un problema di salute. Ha, infatti, subito un delicato intervento. Dopo giorni di silenzio, la cantante è tornata sui social.

Emma Marrone, l’annuncio sui social

Un periodo particolarmente difficile per la cantante salentina. Nelle scorse settimane, Emma Marrone ha annunciato uno stop dalla musica per un problema di salute. Si è sottoposta ad un delicato intervento chirurgico anche se, ancora oggi, non è nota la sua reale natura. Da pochi giorni è tornata sui social per un annuncio da brividi. Cosa è successo?

Una grande notizia per lei dopo un periodo decisamente no. Il suo ultimo brano, Io sono bella scritto dal suo collega Vasco Rossi, si è aggiudicato il primo posto in classifica di airplay. Numerosi i messaggi da parte dei suoi colleghi e dei suoi fan entusiasti di questo suo nuovo e importante traguardo. Poche ore fa, ha condiviso una IG stories salutando i suoi seguaci.

La cantante salentina pubblica IG stories

Un silenzio durato qualche settimana che ha tenuto col fiato sospeso i numerosi fan dell’artista salentina, preoccupati per le sue condizioni di salute. Dopo l’annuncio e l’operazione, ha deciso anche di prendersi una piccola pausa dai social.

Non molte ore fa, Emma Marrone ha condiviso una nuova IG stories. Nel dettaglio, l’immagine mostra la cantante salentina su di un letto e sembra che si sia svegliata da poco. In mano una buona tazza di caffè per ricaricarsi e affrontare al meglio la giornata. Ecco IG stories :