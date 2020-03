In lacrime sopraffatta dal dolore, Emma Marrone: il post su Instagram preoccupa i fan

Emma Marrone ha pubblicato un post sui social, che ha lasciato i fan senza parole. L’artista salentina in lacrime sopraffatta dal dolore. Ecco che cosa è accaduto

Emma Marrone è tra le artiste più amate dal pubblico italiano. Nell’ultimo periodo l’abbiamo vista sotto i riflettori per alcuni problemi di salute che l’hanno costretta ad allontanarsi per un periodo dalla musica e per l’uscita del film di Muccino ‘Gli anni più belli’ in cui ha interpretato, Anna, una donna particolare e assai lontana dalla sua cultura e personalità.

Poche ore fa ha pubblicato un post sui social con il quale ha lasciato i fan senza parole. Scopriamo di più.

Emma Marrone in lacrime sopraffatta dal dolore

Recentemente l’artista salentina ha condiviso sui social una foto insolita. La cantante si mostra intenta in un pianto disperato.

Ad accompagnare lo scatto un lunghissimo post, all’interno del quale Emma Marrone ha cercato di spiegare in parole uno stato d’animo profondo e lacerante generato dall’assenza.

Ecco cosa si legge al di sotto del post:

‘A volte quando ti manca profondamente qualcuno rischi di impazzire. Sei talmente sopraffatto dall’odore della sua assenza che credi di sentire e di vedere la sua presenza intorno a te, accanto a te’

e poi:

‘I ricordi ti aiutano a sopravvivere a questo dolore così frustrante che ti scava l’anima goccia dopo goccia’

e ancora:

‘Poi arriva il giorno in cui devi andare avanti e devi imparare a lasciare andare questa persona che se è stata davvero “tua” in qualche modo e in mille forme diverse resterà sempre con te’

ha scritto su instagram. Ma cosa si cela dietro il lunghissimo post?

La verità dietro il post

Un lungo monologo, che attraversa gli angoli più remoti dell’animo. Parole che penetrano nel profondo, quelle più belle per presentare il suo nuovo singolo ‘Luci Blu’il nuovo estratto dal suo album ‘Fortuna’ il quale sta riscuotendo un grandissimo successo.

Ben presto annuncia Emma Marrone, potremo ascoltare il singolo direttamente in radio. Ecco il post pubblicato poche ore fa sui social: