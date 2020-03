Emma Marrone ritorna sotto i riflettori. La cantante salentina ha pubblicato poche ore fa un post sul suo canale social: ‘Dovevo durare pochi mesi e…’

Emma Marrone è tra le artiste più amate del momento. Ultimamente è stata al centro dell’attenzione a seguito del ritorno della malattia dalla quale ne è uscita vincitrice.

Da quel momento sono seguite numerose interviste nel corso delle quali la cantante si è spogliata delle proprie paure, rivelando quanto questa esperienza l’avesse cambiata, e resa allo stesso tempo più sensibile ma anche più forte.

Sempre determinata, nonostante la sofferenza ha sempre mostrato il suo sorriso migliore infondendo speranza in chi ogni giorno combatte la sua battaglia, una battaglia cominciata per lei tra i ‘banchi di Amici’ e solo successivamente resa nota al pubblico proprio per evitare che questo potesse inficiare il suo percorso all’accademia.

Poche ore fa, la cantante pugliese ha sorpreso i suoi fan con un post sui social. Scopriamo di più.

Emma Marrone: ‘Le battaglie da combattere sono state troppe’

Poche ore fa, l’artista salentina ha pubblicato un particolare post sui social, con il quale ha voluto raccontare questi 10 anni di carriera, ricchi di battaglie, ‘troppe battaglie’.

Un messaggio intenso con i quali ha voluto celebrare la sua prima decade di grandi successi:

‘Dal 16 marzo 2010 non mi sono più fermata. Le battaglie da combattere sono state davvero tante anzi forse troppe, ma le soddisfazioni sono state infinite’

ha detto ai suoi fan.

Emma Marrone: ‘Dovevo durare pochi mesi’

Il post prosegue, con una frecciatina a chi non avrebbe scommesso su di lei, parole forti che invitano a chi le legge a non smettere mai di perseguire i propri sogni con determinazione senza arrendersi dinanzi alle difficoltà:

‘È stato bello smentire chi si ostinava a dire che non sarei durata più di qualche mese e che il mio modo di cantare non avrebbe fatto breccia nel cuore della gente. Avevo ragione io’

ha concluso Emma Marrone. Ecco il post pubblicato poche ore fa: