Emma Marrone, si abbassa i pantaloni: lo slip sgambatissimo è bollente

La bella cantante salentina sa sempre come attirare su di sé l’attenzione. Il giorno del suo compleanno, ieri, Emma Marrone ha tirato giù i pantaloni.

Sicuramente non è uno slip che starebbe bene a tutte quello indossato, ieri da Emma Marrone, nel giorno del suo compleanno.

Un accessorio intimo sgambatissimo e dai colori sgargianti che non poteva passare inosservato.

Emma Marrone, si abbassa i pantaloni: lo slip in primo piano

Difficile pensare che Emma Marrone abbia compiuto 37 anni. Sembra sempre una ragazzina la cantante che vinse Amici di Maria De Filippi.

Dopo quella vittoria la sua carriera ha fatto passi avanti sempre più grandi ed estesi. Con la sua grintosa voce, la cantante è riuscita a conquistare tantissimi fan e anche la stima di diversi cantanti già famosissimi come Vasco Rossi che per lei ha scritto dei testi stupendi.

Emma, nonostante l’età, può quindi vantare già un discreto curriculum artistico.

Anche dal punto di vista ‘sentimentale’ Emma ha vissuto tante controverse esperienze: la cantante infatti è stata una storica fidanzata di Stefano De Martino (conosciuto proprio nel talent) e poi di Marco Bocci (che ha poi formato una famiglia con la collega Laura Chiatti).

Emma compie gli anni e fa scivolare i pantaloni

La Marrone ama tenersi in forma, come gran parte dei suoi colleghi avere un’ottima prestanza fisica l’aiuta a cantare meglio. Ma ovviamente anche l’occhio vuole la sua parte. Emma è decisamente una delle cantanti italiane più sensuali e talentuose.

Non ha nulla da invidiare alle collega. E durante la sessione di danza e allenamenti in sala prove, ieri, ha voluto regalare ai fan uno scatto allo specchio in cui si abbassa un po’ i pantaloni per mostrare lo slip sgambato di colore viola.