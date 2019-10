Emma Marrone dopo la malattia, la disgrazia: in diretta Tv gelata dal gesto ‘sfortunato’

Emma Marrone dopo la malattia, la disgrazia: in diretta Tv gelata dal...

Emma Marrone ‘sfortunata’ dopo la malattia. La cantante salentina spiega al pubblico in diretta il motivo

Dopo l’intervento e la dovuta convalescenza Emma Marrone è ritornata più forte di prima per il suo pubblico, rimasto per settimane col fiato sospeso dopo l’annuncio della sua pausa dalla musica.

Nell’ultima intervista a Vanity Fair, la cantante salentina si è messa ‘a nudo’ rivelando le sue paure più profonde, che però non sono riuscite a spegnere il suo sorriso.

Ma la sfortuna, pare la perseguiti, dopo il clamoroso gesto in diretta. Ecco cosa è accaduto.

Emma Marrone contro gli Haters

Recentemente la cantante salentina è tornata a parlare dell’ultimo periodo a ‘Che Tempo Che fa’ condotto da Luciana Littizzetto e Fabio Fazio.

Nell’arco dell’intervista Emma Marrone oltre a presentare ‘Fortuna’ il suo ultimo album, il cui singolo d’anteprima, ‘Io sono bella’ ha già riscosso un grande successo, ha voluto ritornare a parlare del problema di salute che l’ha costretta ad allontanarsi per un pò dai palcoscenici e dedicarsi alla sua salute.

Settimane difficili che però non le hanno fatto perdere il suo sorriso e la sua determinazione, ecco cosa ha detto a Fabio Fazio durante l’Intervista:

‘Mai stata meglio. Non è stata una passeggiata di salute. Ma sto qui, sto bene’

Per poi spendere qualche parolina contro gli haters che le hanno augurato in questo periodo addirittura la ‘morte’, l’appello della cantante salentina ai grandi capi dei social:

‘In quei giorni avevo cose più importanti da gestire, non quei quattro sfigati che sputano odio sui social. Che i social inizino a certificare le persone che scrivono’

poi conclude rivelando che i personaggi pubblici debbono seguire un iter preciso affinchè vengano riconosciuti come tali, così dice la cantante, dovrebbe essere per tutti gli utenti in modo da tutelare chi ne fa uso.

La Marrone e ‘la sfortuna’ dopo la malattia: “le rose della disgrazia”

L’intervista all’artista pugliese si è conclusa però da una piccola gaffe da parte dei conduttori i quali hanno ben pensato di regalarle un fascio di rose rose, seppur fosse abbastanza noto che la Marrone le odi profondamente come spiego anni fa, perchè le porterebbero ‘sfortuna’ ogni qual volta le vengono regalate. Infatti dalla sua espressione non pareva molto contenta di averle ricevute in dono.

Emma Marrone sfida però dopo il programma la sorte, con un gesto sui social. Si mostra così sul suo profilo instagram con quello stesso fascio di rose, che molti follower avevano pensato fosse stato immediatamente gettato tra i rifiuti: