L’asciugamano non trattiene il seno nudo, Emma Marrone accende le fantasie dei fan

L’asciugamano non trattiene il seno nudo, Emma Marrone accende le fantasie dei...

Emma Marrone senza vestiti in bagno. La cantante salentina prova a coprirsi con l’asciugamano: le immagini bollenti mandano i fan in delirio

Emma Marrone è una delle cantanti più amate del panorama musicale italiana. Molto seguita sui social, è apprezzata non solo per la sua professionalità ma anche per la sua innegabile bellezza.

Ultimamente al centro del gossip per il suo grande ritorno sulle scene dopo il ritorno del malattia e dell’intervento, nelle ultime ore è tornata a far parlare di se per alcune Stories pubblicate sui social.

Dopo l’intervista a ‘I Lunatici’ in cui confessa di scambiare foto in chat con i suoi fan feticisti, la cantante salentina si mostra mentre è in bagno ‘senza vestiti’. Scopriamo di più (l’articolo continua dopo la foto).

La Marrone senza vestiti, prova a coprirsi con l’asciugamano

Poche ore fa l’artista pugliese ha pubblicato alcune Stories davvero calienti, che hanno lasciato i fan senza fiato.

Le immagini diventate subito virali la ritraggono in bagno, probabilmente dopo una doccia calda appena sveglia.

Emma Marrone si mostra così sui social senza vestiti, mentre tenta di coprirsi con un asciugamento, il quale legato al petto mette in evidenza le rotondità della cantante (l’articolo continua dopo la foto).

Emma Marrone manda i fan in delirio

Un dolce risveglio quello regalato dalla cantante salentina ai suoi fan, che ha voluto condividere un simpatico balletto accompagnandolo con la seguente didascalia:

‘Quando mi sveglio di buon umore’

Le brevi immagini andate in onda sul canale dell’artista hanno fatto impazzire tutti.

La clip in cui appare coperta solo di un’asciugamani hanno infuocato i social accendendo le fantasie più recondite dei follower, i quali hanno sperato in un ‘incidente bollente’.

Ecco una screen della Stories pubblicata da Emma poche ore fa sul suo profilo social: