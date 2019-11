Emma Marrone senza intimo tra le lenzuola, lo scatto bollente fa impazzire i fan

Emma Marrone sensuale sui social, lo scatto senza veli manda in delirio il popolo del web:“Sei bellissima e bravissima, meriti questo e tanto altro”

Una delle voci più belle del panorama della musica italiana è, senza alcun dubbio, quella di Emma Marrone. Nelle scorse settimane, la cantante salentina ha pubblicato un messaggio in cui annunciava il suo momentaneo ritiro dalle scene musicali a causa di un problema di salute. Ma ora, l’ex vincitrice di Amici, è tornata più forte che mai! Non molte ore fa, ha condiviso su Instagram uno scatto che ha incantato i follower: è senza veli, il post lascia poco spazio all’immaginazione.

Emma Marrone senza veli

Dopo un periodo decisamente ‘no’, Emma Marrone è pronta ad emozionare i fan nel nostro Paese con la sua voce graffiante. Dopo l’annuncio del suo temporaneo ritiro dalle scene musicali, la cantante salentina è tornata più forte che mai. Sabato scorso, ospite della trasmissione di Canale 5 Tu si que Vales, si è esibita con canzone ‘Io sono bella‘ estratta dall’ultimo album. Durante la sua performance, l’ex vincitrice di Amici è finita nel mirino degli haters. Sotto il video pubblicato sul canale ufficiale Instagram di Witty, inerente il momento dell’ingresso dell’artista salentina in studio, è apparso un commento di cattivo gusto nei suoi confronti in cui si mette in discussione il suo immenso talento.

La cantante è una donna determinata e forte che di certo non si lascia intimorire da questi commenti.

Emma Marrone ha condiviso uno scatto davvero bollente in cui sfoggia una posa più sexy che mai per festeggiare il successo del suo nuovo album.

Lo scatto virale sui social

Non molte ore fa, l’artista salentina ha condiviso uno scatto che ha mandato in delirio il popolo del web. Il motivo è semplice: si mostra senza veli tra le lenzuola ed indossa il suo splendido sorriso.