Emma Marrone si mostra senza trucco: il viso senza inganno stupisce il web – Foto

Emma Marrone si mostra sui social senza trucco, la foto acqua e sapone fa il giro del web: “No, non so dire le bugie”

La cantante salentina, Emma Marrone, stupisce i suoi fan pubblicando sui social una sua foto al naturale: ecco la reazione dei fan.

Emma Marrone, una calda estate per la cantante

Una delle voci più amate nel nostro Paese è, senza dubbio, quella di Emma Marrone. Dopo la vittoria alla nona edizione del programma di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, l’artista salentina ha riscosso un enorme successo non solo in Italia. Questo è un anno particolarmente importante per Emma Marrone. Per quale motivo? La cantante salentina sta vivendo un periodo particolarmente positivo non solo in ambito professionale ma pare anche al livello sentimentale. E’ attualmente impegnata alla produzione di un nuovo album che vede la collaborazione con grandi artisti come Vasco Rossi e presto la vedremo sul grande schermo nel nuovo film di Gabriele Muccino nel ruolo di protagonista. Stando alle ultime voci di gossip, pare sia fidanzata con un bellissimo modello norvegese:Nikolai Danielsen. I due sono stati paparazzati insieme in vacanza dal settimanale Chi e sembra che tra loro ci sia di più di una semplice amicizia…

Poche ore fa, la cantante salentina ha deciso di stupire i suoi fan pubblicando sul suo account Instagram una foto senza trucco, ecco la reazione dei suoi follower.

La foto virale sul web

Non molte ore fa, l’ex concorrente di Amici ha condiviso su Instagram un suo scatto al naturale:

“Senza trucco. Francesca Savini a questo giro si è superata”

La foto è stata apprezzata dal popolo del web perché l’artista, anche senza un filo di trucco, è davvero bellissima. C’è anche chi le ha chiesto se ci fosse un inganno ma lei ha prontamente risposto: “No, non so dire le bugie”

Ecco la foto pubblicata su IG: