Emma Marrone la scollatura cede, rotondità prosperose in primo piano: lo scatto piccante della cantante infiamma i fan – Foto

Emma Marrone sensuale sui social, la bravissima cantante uscita dal programma di Amici, si mostra ai suoi fan con una scollatura vertiginosa

Emma Marrona, è una delle cantanti italiani più apprezzate degli ultimi tempi. La giovane cantante deve il suo grandissimo successo grazie partecipazione al programma di Maria De Filippi.

La cantante salentina, ha infatti trovato il suo successo proprio dal quel programma e grazie al suo fantastico talento che sicuramente non è una cosa scontata.

Emma Marrone attrice e cantante

La bellissima cantante salentina però a quanto pare, non si diletta solo a scrivere e comporre i testi delle sue canzoni, ma nell’ultimo periodo si è data anche alla recitazione. Emma infatti, a quanto pare, ha partecipato nel film di Gabriele Muccino nelle veste di attrice. Pare infatti che per questo ruolo Emma abbia dovuto rinunciare ai suoi capelli biondi, tingendosi di castana. A quanto pare infatti la cantante si è cimentata in questa nuova esperienza senza tirarsi indietro. Oggi i suoi fan non vedono l’ora di vedere la cantante nelle suo nuove vesti da attrice.

Emma Marrone scollatura vertiginosa

Eppure nonostante i molti impegni, la bella cantate ha trovato il tempo di godersi le vacanze estive. Pare infatti che la bella saentina, abbia postato molte foto sul suo profilo personale di Instagram dove si mostra felice e spensierata . Corpo tonico e sguardo sensuale non sono sfuggiti ai fan più accaniti della cantante che hanno riempito il profilo di likes. Pare però che ai followers non sia sfuggito un particolare proprio sull’ultima foto postata dalla bella cantante. La Marrone infatti, ha pubblicato una foto molto sensuale, dove mostra quasi disinibita la scollatura del suo deccoletè. In pochissimo tempo la cantante ha ricevuto migliaia di likes sul suo profilo personale di Instagram e tanti complimenti per la foto.

La cantante infatti si è ripresa in uno scatto dove la sua scollatura vertiginosa fa da padrona. Per niente volgare o esagerata, la bella Emma mostra la sua sensualità lasciando i fan senza parole.