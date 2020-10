Emma Marrone tutta bagnata: il costume diventa troppo trasparente

La bellissima Emma Marrone si mostra più sensuale che mai suoi social.

Poche ore fa, la cantante salentina ha condiviso un nuovo post che ha immediatamente catturato l’attenzione del suo pubblico virtuale. Indossa un costume che risalta perfettamente le sue forme da urlo!

Tra le cantanti più ascoltate e amate dal pubblico italiano vi è da annoverare anche Emma Marrone. Dopo aver conquistato il podio del talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, la cantante salentina ha riscosso un enorme successo e la sua voce graffiante ha emozionato milioni di fan in tutto il Paese.

Quest’anno ha deciso di scendere in capo nuovamente, ma dalla parte opposta del tavolo, nei panni di nuovo giudice di X-Factor, assieme a Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton.

Nonostante i numerosi impegni, l’artista non dimentica mai di aggiornare i suoi profili social non solo condividendo la sua vita professionale ma anche quella privata, deliziando i fan con scatti da far perdere la testa, proprio come è successo in queste ore.