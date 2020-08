Emma Marrone, ritocchino alle gambe: la cantante svela ai fan la verità – FOTO

Emma Marrone cede alle foto modificate con Photoshop? In una foto si ha un effetto particolare che sembra che le gambe siano allungate, ma lei non accetta critiche.

Emma Marrone ha deciso di usare Photoshop? Spesso si è mostrata al naturale senza alcun problema, ma ha anche ricevuto molte accuse di aver utilizzato il noto programma musicale. L’ultimo scatto pubblicato su Instagram sembrerebbe aver agito sulle sue gambe.

I commenti dei follower

Secondo alcuni follower l’ultimo scatto pubblicato su Instagram, le gambe sono troppo lunghe e si dicono comunque delusi dalla cantante. Questa volta non solo gli haters hanno criticato la scelta, ma anche i suoi fan bocciano l’eventuale scelta.

Emma non accetta questa queste critiche e come d’abitudine risponde sia ai fan che agli hater, spiegando a cosa sia dovuto quell’effetto. Abbiamo visto critiche simili quando ha cambiato il colore dei propri capelli, diventando mora.

La risposta agli haters

Emma si lascia scivolare addosso le critiche le ignora e risponde sempre con molta ironia. Ne è la prova la scelto di pubblicare una chat privata che ha avuto con un suo hater. Ha deciso di far capire che cattiveria gira sui canali social.

Ha risposto a chi l’accusava di essersi allungata le gambe con Photoshop:

“Non lo so usare. Mi hanno scattato una foto dal basso. Tutti vorrebbero degli amici che sappiano scattare le foto!”.

Un semplice gioco di prospettiva e non una scelta di Emma Marrone che senza problemi ha sempre mostrato ogni sua debolezza, difetto. Non ha alcun tipo di ossessione per la ricerca della bellezza, anzi Emma punta mira ad un look naturale. la sua; una voce che arriva dritto al cuore dei suoi fan, che non la abbandonano mai, permettendole di essere da un decennio tra le cantanti più amate in Italia.