Emma Marrone, viso deformato dal botulino ‘Ho fatto un ritocchino’: la foto fa il giro del web

Emma Marrone ha voluto mostrare ai suoi fan la faccia piena di botulino e con i labbroni

Emma Marrone usa molto i social per comunicare con i suoi fan e spesso si diverte anche a condividere con loro momenti di ilarità oltre che quelli pieni di emozioni intense date le sue ultime esperienze.

Emma Marrone la foto ritoccata con i ritocchini

La cantante tanto amato sui social ha voluto sorprendere i fan con una stories, fatta con l’amica inseparabile Francesca, in cui si mostra con un viso completamente deforme: gonfio come di botulino ma solo grazie ad un’app. Emma Marrone è troppo fedele ai suoi principi per finirsi col rovinarsi con la chirurgia così giovane. Tra l’altro, madre natura l’ha fatta così carina che non ne ha assolutamente bisogno.

Ovviamente le sue divertenti storie hanno sorpreso tutti i fan. Non è la prima volta che Emma gioca con le app. E’ anche un modo per ‘farsi due risate’ come dice lei proprio nelle sue stories. Ecco la foto di Emma con i finti ritocchini. La foto non poteva che diventare virale.

Anche Francy Savini tutta gonfia

Nella sua follia social ha inglobato anche l’amica Emma. Francesca Savini è la sua manager ma anche la sua migliore amica. Più volte la cantante ha voluto sottolineare che il legame che le lega è tutt’altro che esclusivamente professionale. Proprio poche ore fa, Emma ha postato una foto che ritrae perfettamente il rapporto instaurato.

Emma è una persona molto riconoscente ed è per questo che tende sempre a ringraziare e valorizzare le persone che l’hanno sempre supportata e sopportata.

Emma dopo Amici la carriera di cantante e attrice

Presto vedremo la cantante salentina protagonista di una pellica che senz’altro farà il pieno di pubblico. Si tratta del film di Muccino: il regista ha voluto proprio lei come protagonista de I migliori anni.

Un film che racconta l’Italia di 50 anni fa. Emma avrà un’altra pelle ma sicuramente ci regalerà tantissime emozioni, come fa con le sue intensissime canzoni.

L’emozione di Emma per Io sono Bella

Arriverà a breve il suo ultimo singolo: Io sono bella, scritta per lei dal grande Vasco Rossi. Il cantante ha scelto lei perché probabilmente la Marrone ha dimostrato di essere negli anni un’artista molto affine al suo mood di musica.

Emma saprà sicuramente sorprendere tutti con la sua interpretazione. Un testo magnifico che sarà sublimato dal suo timbro e dalla sua impareggiabile intensità.