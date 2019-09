Emma Marrone ‘Prossima alla morte’, il negativo pronostico: sul profilo dell’amica le taglienti parole degli haters

Emma Marrone sta ancora combattendo contro la malattia che è tornata a distanza di anni. Intanto, sui social, arrivano pronostici nefasti

Sta facendo preoccupare i suoi fan Emma Marrone. La cantante ha dovuto arrestare la sua portentosa carriera e i suoi successi per via di un ritorno, assolutamente inaspettato, della malattia: quel brutto cancro. Non sappiamo se la tipologia è esattamente la stessa, ma ci auguriamo che Emma anche questa volta

Emma Marrone, continuano le previsioni negative degli hater

Ancora una volta tornano gli haters. Come nel caso di Nadia Toffa che ha combattuto contro il suo cancro con le unghie e con i denti, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Adesso, sul suo profilo appaiono, nelle ultime ore, nefasti pronostici sulla morte di Emma Marrone. La cantante proprio di recente ha dichiarato il ritorno della malattia che già ha combattuto per due volte. Adesso, i fan si augurano che anche per la terza volta riesca a ritornare presto in pista più forte di prima.

Ma purtroppo gli haters non sono della stessa opinione e colgono queste disgrazie come occasioni per mettere nella testa degli utenti brutti presagi.

Emma, sulla pagina di Nadia si parla della sua morte

Il tumore è tornato, almeno secondo quanto si vocifera in giro. Emma forse non voleva pronunciare di nuovo la sua parola, perché come raccontò in un’intervista quella parola la spaventava tantissimo.

Ecco uno dei messaggi che ha fatto accapponare di più la pelle, apparso proprio sul profilo dell’amica scomparsa prematuramente.

Purtroppo c’è chi ama insinuare negativi pensieri nelle teste delle persone, soprattutto legate ai personaggi come amati.

Emma, al cinema e nelle classifiche

Con il singolo Io sono bella, intanto, Emma continua a scalare le classifiche italiane. Il pezzo, scritto per lei da Vasco Rossi, è un vero successo. Anche al cinema presto rivedremo il suo bellissimo volto e le intensità ineguagliabili delle sue espressioni, grazie al lavoro di Muccino.

Non possiamo fare altro che fare ad Emma un grande in bocca al lupo.