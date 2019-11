Emma Marrone perseguitata da uno stalker ‘Porto lo spray al peperoncino in borsa ma non basta’: la confessione a le Iene

Emma Marrone perseguitata da uno stalker ‘Porto lo spray al peperoncino in...

Emma Marrone intervistata in esclusiva a Le Iene. La cantante salentina vittima di stalking, ecco cosa ha rivelato

Emma Marrone è una delle cantanti più apprezzate nel panorama musicale. Forte e determinata, negli ultimi mesi è stata al centro del gossip per il suo improvviso allontanamento dal mondo della musicale a causa di problemi di salute per il quale è stato determinante un intervento chirurgico.

Dopo la convalescenza e l’intervista a Vanity Fair, dove la cantante salentina ha parlato a cuore aperto rivelando le sue paure legate al ritorno della malattia, ritorna con una intervista esclusiva a ‘Le Iene’, incentrata su altri grandi temi ed esperienze dirette, come lo stalking per poi passare al fenomeno degli haters, i fan e la politica.

Emma Marrone vittima di stalking: ‘Porto lo spray al peperoncino in borsa’

Nella sua lunga intervista esclusiva a ‘Le Iene’, Emma Marrone che nelle ultime settimana è in cima alle classifiche con il suo nuovo disco ‘Fortuna’ anticipato dal singolo ‘Io sono Bella’, rivela di essere stata vittima di stalking, ecco cosa ha rivelato in merito:

‘Anch’io mi sono ritrovata a dover affrontare stalker. Lo si fa con coraggio e con le persone che si hanno vicino’

poi ha aggiunto e concluso:

‘Per vincere lo stalking non basta lo spray al peperoncino nella borsetta, che comunque porto’

Emma Marrone e gli haters: ‘Mi hanno fatta incazzare’

L’intervista è proseguita prendendo un altra direzione, tornando a parlare di questi ultimi mesi, in cui è stata bersagliata dagli haters, i quali dopo Nadia Toffa, la Iena scomparsa lo scorso 13 Agosto, l’hanno presa di mira augurandole di morire di cancro:

‘Mi hanno scritto che meritavo di morire di cancro. Mi hanno fatto incazzare perché ho pensato a chi di cancro è morto per davvero e alla sua famiglia’

Ma per fortuna conclude Emma Marrone, ci sono i suoi fan, che la amano, così come lei ama loro, e sono sempre li a sostenerla anche nei momenti più critici per farla ‘stare bene’:

‘Io faccio stare bene loro e loro fanno stare bene me nei momenti più difficili’

Un’intervista lunga e intensa a cui potrete assistere in diretta stasera su Italia 1 a partire dalle 21.15 a ‘Le Iene’.