Il tumore ‘Ricaduta tre volte’, Emma Marrone: la verità sulla malattia in diretta da Maria De Filippi

La cantante Emma Marrone ospite a C’è Posta per Te ha commosso tutti con le sue parole sulla malattia che ha dovuto affrontare, ecco cosa ha svelato.

Emma Marrone tornata in tv a C’è Posta per Te ha consolato una ragazza malata di tumore parlando di come ha affrontato la malattia. Ecco le sue commoventi dichiarazioni.

La lotta di Emma Marrone e la sua rinascita

La cantante salentina è reduce dalla partecipazione molto apprezzata al Festival di Sanremo 2020 come ospite dove ha cantato un medley dei suoi maggiori successi infiammando l’Ariston con la sua energia contagiosa.

Non sono mancate le polemiche per il suo look ma la performance è stata apprezzata dall’unanimità del pubblico che segue Emma per le sue grandi capacità artistiche.

Non solo cantante infatti, la Marrone ha ultimamente preso parte all’ultimo film di Muccino in uscita “Gli anni più belli” a fianco di Kim Rossi Stuart, Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria e Micaela Ramazzotti.

Emma Marrone ha però proprio questo anno passato anche uno dei momenti più duri della sua vita ma non si è lasciata abbattere ed ha lottato per superarlo.

Sorpresa a C’è Posta Per Te: la confessione

La prima volta che Emma dovette affrontare la diagnosi di tumore alle ovaie aveva solo 24 anni e come ha raccontato più volte lei stessa è stata difficile da accettare.

La cantante, già alle prese con i provini per quello che sarebbe diventato il suo trampolino di lancio professionale ovvero Amici, dovette affrontare cure durissime tra cui un’operazione molto rischiosa.

In seguito è diventata testimonial di campagne onlus contro il cancro parlando sempre della sua esperienza ai giovani per testimoniare l’importanza della prevenzione.

Oggi dopo 10 anni ad altre due ricadute, l’ultima delle quali ha costretta qualche mese fa ad interrompere i suoi impegni per curarsi e sconfiggere la malattia, non si tira indietro ed ancora una volta ha dato in tv un esempio di forza e amore per la vota.

Nell’ultima puntata di “C’è Posta per Te” infatti, programma della sua cara amica Maria De Filippi, Emma oggi 34enne ha incontrato una ragazza che aveva affrontato una malattia simile.

A Lidia Emma ha detto di farsi forza e di non lasciarsi travolgere dalla paura che la malattia ritorni, ma di vivere amando la vita e le gioie che ti da:

“So come ci si sente. Ho fatto tre volte il giro Ora basta, ho dato. È il momento di goderti la vita, torna tardi, vai ai concerti”

La Marrone ha poi parlato del suo rapporto con i genitori in particolare con il padre Rosario durante il lungo periodo di cure:

“Mio padre mi ha sempre rotto le scatole e continua a farlo. So che hai paura.. si ha paura a essere felici perché la felicità potrebbe rompersi un’altra volta..

Ma goditela ..perché se hai vinto una volta continuerai a farlo”

Il pubblico continua ad apprezzare Emma per la sua spontaneità oltre che per ili suo grande carisma e bravura di cantante.