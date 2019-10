Emma Marrone, il viso affaticato dopo l’operazione: necessario trattamento estetico

Emma Marrone, dopo un lungo periodo lontano dai social e dal mondo dello spettacolo, è tornata dai suoi fan per parlare delle ultime novità

Sono passate settimane dall’ultima volta che la bellissima cantante pugliese Emma Marrone ha parlato della sua salute. La giovane come aveva annunciato poco tempo fa ai suoi fan, si sarebbe dovuta assentarsi dai social e dal mondo della musica per un problema serio di salute.

Emma Marrone rompe il silenzio

La bravissima cantante pugliese, ha finalmente rotto il silenzio. Dopo un lungo periodo di assenza, la giovane cantante ha aggiornato i suoi fan sulle sue condizioni di salute. Dopo un’operazione che le ha richiesto un lungo periodo di riposo, Emma è tornata più energica che mai ritornando di nuovo alla sua vita.

A sentire la sua mancanza sopratutto i fan, che erano ormai abituati a ricevere dalla cantante il buon giorno quasi tutte le mattine. La sua assenza infatti si è sentita tanto e oggi la Marrone sembra stare finalmente meglio. La cantante infatti sembra aver ripreso poco alla volta le sue abitudini e le sue immancabili storie di Instagram.

La Marrone ritorna sui social

La cantante pugliese infatti sembra infatti aver ritrovato di nuovo la sua normalità. Dopo un lungo periodo di convalescenza è ritornata alla sua vita di sempre. Nonostante la preoccupazione dei fan, Emma sembra aver ripreso di nuovo le sue normali abitudini, pare infatti che la cantante abbia recuperato finalmente le forze, dopo la dura e rischiosa operazione.

Attraverso le stories di Instagram, la bella Emma ha pubblicato un video nella città di Milano. Quelo che notano immediatamente i fan è il cambio look. A quanto pare Emma ha tagliato i capelli, scalandoli e riportando di nuovo la frangia.

Il viso della cantante sembra però essere ancora molto provato, ma nonostante questo in forma per affrontare nuovi progetti lavorativi. Nel video però la cantante non si limita a inquadrare la città, ma ha preferito scrivere una piccola didascalia riguardante quello che è successo:

“VOGLIO CONTINUARE A SAPER ACCETTARE QUELLO CHE LA VITA MI METTERÀ DAVANTI. E VOGLIO STUPIRMI OGNI VOLTA PER OGNI PICCOLA COSA INASPETTATA CHE ACCADRÀ. VOGLIO LA MUSICA. ANCORA E ANCORA. PER LA TUTTA LA VITA”.

Noi non possiamo fare altro che augurarle di riprendersi al meglio e di regalarci ancora la sua musica e la sua voce. Poche ore fa, proprio per riprendersi dagli ultimi avvenimenti, Emma si è mostrata intenta a rimettersi in forma ripristinando la bellezza del suo viso e del suo incarnato.