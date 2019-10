Emma Marrone dopo la malattia, la notizia da pelle d’oca per i fan: la cantante rompe il silenzio

Emma Marrone dopo la malattia, la notizia da pelle d’oca per i...

Emma Marrone, è uno delle artiste più apprezzate del panorama musicale italiano.

Nell’ultimo periodo si è allontanata dal lavoro e dai social per risolvere alcuni problemi di salute.

Infatti qualche settimana fa ha subito un delicato intervento. Non si conosce la sua reale natura, al di là delle voci che sono circolate in giro ultimamente, molte anche false. Malgrado ciò la cantante si dice tranquilla e serena, e in questi giorni ha sempre cercato di tranquillizzare chi la segue.

A distanza di due settimane dall’ultimo post, il 28 settembre in cui annunciò ai suoi fan che nonostante le difficoltà sia ‘andata’, arriva l’annuncio da brividi. Ecco cosa ha annunciato la cantante salentina proprio qualche ora fa.

Il post di Emma Marrone che ha conquistato subito migliaia di like e commenti, ha fatto accapponare la pelle agli utenti e i suoi colleghi famosi.

Che cosa è accaduto? L’artista pugliese si è aggiudicata il primo posto in classifica di airplay con il suo ultimo singolo ‘Io sono bella’. Una notizia bellissima dopo le tensioni e la paura di queste ultime settimane.

Ha voluto così condividere questa gioia con i suoi fan ripostando il post di ear.one music

Gli apprezzamenti dei fan e dei suoi colleghi Vip

In tanti si sono apprestati a commentare il post condiviso dalla cantante poche ore fa.

Dai semplici follower ai suoi stimati colleghi in termini di, volti noti dello spettacolo, come Giorgia, Alessia Marcuzzi, Amadeus e Elisabetta Gregoraci.

Tutti uniti per complimentarsi con Emma e sostenerla in questo periodo per nulla semplice che la cantante salentina sta attraversando.

