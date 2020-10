Emma Marrone, si mette malissimo: multa salata per la cantante, beccata così dai vigili urbani

Emma Marrone, si mette malissimo: multa salata per la cantante, beccata così...

Spiacevole episodio per la cantante salentina: la cena con l’amica non finisce bene, si becca una multa salata.

Una giornata ‘no’ per l’artista che ha parcheggiato il motorino sul marciapiede ed è finita subito nel mirino dei vigili ma soprattutto dei paparazzi che hanno immortalato proprio tutto!

L’artista sta vivendo un periodo intenso ed è super carica per la sua avventura a X-Factor in veste di giudice. Non è la prima volta che ricopre questo ruolo: negli anni scorsi è stata una dei membri della giuria del talent show Amici di Maria De Filippi.

Dopo aver conquistato la vittoria al noto programma musicale, Emma Marrone ha cavalcato la cresta dell’onda ed, oggi, una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano.

Sui social è una vera star e non manca mai di condividere i momenti della sua vita quotidianità. In questi giorni, la cantante è stata beccata mentre prende una multa a Roma.

Le foto del settimanale Oggi

La cantante salentina ha deciso di trascorrere qualche ore insieme alla sua amica e, per evitare il traffico della capitale, ha scelto di recarsi al ristorante con il motorino.

Giunta sul luogo, Emma Marrone ha parcheggiato sul marciapiede ed è finita subito nel mirino dei vigili ma soprattutto dei paparazzi che hanno immortalato la scena.. Dopo essersi goduta pesce freschissimo e un buon caffè romano, l’artista si è accorta del ‘regalino’: una multa di 300 euro.

Sulla nota rivista si legge che la povera Emma non ha scampo e il ricorso non servirebbe a nulla.