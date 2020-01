‘Il cancro l’ha uccisa’ Emma Marrone, morta dopo il videomessaggio di sostegno mamma coraggio: l’addio straziante sui social

Lo straziante lutto poche ore fa, per la dipartita della ‘mamma-coraggio’. Emma Marrone l’ultimo messaggio sui social commuove gli utenti

Dopo una lunga battaglia contro il tumore si è spenta all’età di 51 anni Silvana Benigno, ribattezzata dall’Italia la ‘mamma-coraggio’, molto conosciuta non solo per la sua battaglia ma anche per le sue campagne di sensibilizzazione della popolazione per la raccolta fondi ai fini della ricerca contro questo brutto male.

A supportarla durante questa sua battaglia tanti volti noti tra cui Emma Marrone che le ha dedicato un messaggio e Jovanotti che qualche mese fa andò a trovarla a Selci (l’articolo continua dopo la foto):

E’ morta la mamma Coraggio: ‘Non dimenticate il suo sorriso’

Una dura battaglia combattuta con tanta forza e col suo sorriso contagioso. ‘Non dimenticatelo’ è l’appello che si legge sul suo profilo di Facebook, invaso in queste ore dall’affetto di chi in vita l’aveva tanto stimata e supportata nelle sue battaglie.

Un po di tempo fa anche Emma Marrone volle dedicarle un video-messaggio, all’interno del quale oltre ad omaggiarla, abbraccia chi come lei in quel momento stavano combattendo la loro guerra contro il cancro:

‘Silvana è una donna e una mamma coraggio. Un esempio, una donna incredibile, che stimo tantissimo’

dichiarò la cantante Salentina in un video risalente a qualche mese fa (l’articolo continua dopo il video):

Fonte Video: TuttoOggi.info

Il messaggio di cordoglio del Sindaco di Città di Castello

Poco prima della sua morte, direttamente da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarela aveva ricevuto la nomina di Cavaliere della Repubblica, comunicatole direttamente dal Prefetto della Citta di Castello.

Un’ultima piccola vittoria per i suoi ‘successi’ prima di volare via. Forte il dolore della famiglia e di chi ha avuto l’onore di conoscerla. Le parole di cordoglio di Luciano Bacchetta, Sindaco di Città di Castello:

‘Abbiamo pronunciato tante parole di apprezzamento per sua lotta contro il cancro, in tante occasioni siamo stati accanto a lei nelle raccolte di fondi per la ricerca e nelle innumerevoli iniziative di solidarietà’

poi ha aggiunto:

‘ma oggi che Silvana Benigno se ne è andata è il giorno del silenzio perché a ricordarla sia il sorriso con cui ha affrontato la malattia e il coraggio che ha trasmesso a chi sta vivendo la stessa dura prova del destino. Silvana è stata un esempio’

ha dichiarato il Sindaco. Le esequie si terranno Domenica 26 Gennaio alle 15.30 nel Duomo di Città di Castello.

La Redazione di Lettoquotidiano.it si stringe intorno al dolore della famiglia di Silvana Benigno.

Ciao Silvana, che la terra ti sia lieve.