Emma Marrone ‘Mi fanno male gli occhi’: la cantante accecata, l’incredibile manifestazione d’affetto dei fan

Emma Marrone sta vivendo un successo dietro l’altro, tutto meritato. La cantante è rimasta accecata, dopo il lancio di Io sono bella un’ondata d’affetto

Una cantante oltre che bravissima e pieno di talento anche bellissima Emma Marrone. I suoi fan non vedono l’ora di ascoltare il successo che ha scritto per lei uno degli artisti che più ama, Vasco Rossi. Per la commozione, Emma nei giorni scorsi ha persino piano. Ieri ha rivelato di essere rimasta praticamente accecata dai suoi fan.

Emma Marrone, accecata ‘Mi fanno male gli occhi’

La canzone di Emma Marrone, Io sono bella, sarà sicuramente un successone. Il pezzo scritto per lei dal grande Vasco sta facendo fremere tutti i fan. La grande attesa sta riscaldando per benino l’atmosfera. Un’inondazione di messaggi quelli arrivati per lei in questi giorni. In occasione del Ferragosto di relax, Emma ha letto tanti dei messaggi arrivati dopo la rivelazione del suo singolo nuovo.

Tutti quei messaggi l’hanno letteralmente accecata d’amore. Un affetto del tutto meritato. La carriera della Marrone è stata tutta in salita, un successo dietro l’altro. La cantante, infatti, sottolinea che per leggere tutta quella montagna di messaggi, adesso le fanno male gli occhi.

Emma mostra le bellissime curve

La dedica ai fan è stata accompagnata da una foto molto sensuale della bella Emma Marrone. Seno in bella vista, in un costumino nero basic che ha lasciato spazio alla sue curve morbide. Una foto che ha incendiato il web.

La Brown sta regalando ai fan tantissime emozioni. Per la prima volta Emma si è ritrovata anche a fare da protagonista in un film per Muccino, I migliori anni, che sarà sicuramente un film di successo. Ormai tutto quello che canta o fa Emma diventa oro. Il motivo? La sua magica anima che si trasmette in vibrazioni attraverso la sua musica e i suoi occhi.