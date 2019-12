Emma Marrone tumore, le ripercussioni della malattia sulla psiche ‘Mi ha cambiata’: lo sfogo in diretta

Emma Marrone a Domenica In si lascia andare a rivelazioni sulla malattia e sul cambiamento successivo. Ecco cosa ha confessato la cantante

A distanza di qualche tempo la cantante Emma Marrone svela tutti i retroscena della malattia che l’ha colpita e dei cambiamenti nella sua vita. Tuti i dettagli dell’intervista a Domenica In

La malattia di Emma Marrone

La cantante ha passato un periodo non felice solo poche settimane fa a causa di problemi di salute.

Ha infatti annunciato pubblicamente ai suoi fans di aver necessità di prendersi del tempo lontana dagli impegni per sottoporsi a delle cure. Come infatti è stato confermato in seguito la malattia di cui soffriva la catante già da diversi anni era ritornata.

Emma scoprì quando aveva solo 25 anni infatti di avere un tumore alle ovaie. La notizia terribile arrivò mentre la sua carriera nel mondo della musica stava per iniziare, poco dopo infatti avrebbe partecipato ad Amici.

Molte cure e un’operazione delicata avevano fatto credere che la malattia fosse sconfitta ma quest’anno è tornata.

Emma rivela come è cambiata la sua vita dopo il tumore

La cantante ha ricevuto sia sui social sia in tv e in via privata numerosissimi auguri e manifestazioni di affetto da parte di amici, colleghi o anche del suo pubblico.

Una dei personaggi tv più legati ad Emma, Maria De Filippi le ha dedicato delle parole bellissime di affetto ed incoraggiamento.

L’altra signora della Tv Mara Venier nella scorsa puntata di Domenica ha ospitato proprio Emma per darle modo di parlare senza filtri della malattia e del periodo seguente.

“Sono serena e mi feriscono meno le cose.. non mi interessa più fare cose che non mi va di fare”

Emma spiega che il periodo passato, anch se duro le ha lasciato delle lezioni positive:

“Il dolore a volte ti rende più dura, io ho scelto di non farmi irrigidire”

Emma commuove il pubblico e la conduttrice e conferma che continuerà a dedicarsi alla musica pur con delle pause come quella natalizia per stare con la sua famiglia.