Lutto per Emma Marrone, muore un pezzo di famiglia: ‘Un vuoto enorme’

Un addio che ha lasciato i fan senza parole. Dolore per Emma Marrone, il lutto straziante per la perdita improvvisa.

Una perdita che ha reso quest’anno ancora più brutto per Emma Marrone. La cantante salentina, infatti, ha perso il suo Gaetano.

Si tratta del suo fedele cane che aveva già ai tempi di Amici, periodo in cui era fidanzata anche con Stefano De Martino.

Un lutto che ha sconvolto l’artista, la quale ha voluto ricordare il suo fedele amico a quattro zampe con un dolcissimo post su Instagram, in cui gli ha detto addio.

Emma Marrone, il lutto straziante

Già dalla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, Emma aveva con sé il suo dolce Gaetano.

Non parliamo di un ragazzo, bensì del suo fedele cane bulldog che l’ha accompagnata in tutti questi anni di carriera e che, puntualmente, la aspettava a casa dei suoi, a Lecce, durante le feste o per le vacanze.

Su Instagram, Emma ha voluto ricordare l’animale scomparso e quanto sia stato importante nella sua vita:

Come potete vedere, Emma ha lasciato questo messaggio con il cuore straziato dal dolore.

Ecco quello che leggiamo in didascalia: “Quando tornerò a casa per Natale non ci sarai. Oggi ti abbiamo detto Arrivederci Gaetano. Sei stato uno dei regali più belli della vita“.

Poi la cantante aggiunge:

“Ci hai fatto sorridere, ci hai amati senza limiti e ci hai insegnato cosa significa amare. Sei e sarai per sempre un pezzo della nostra famiglia. Hai lasciato un vuoto enorme. Ma ci hai resi delle persone migliori“.

Emma Marrone, il cordoglio dei colleghi

Il post ha commosso tutti i suoi seguaci, che hanno riempito di like la foto di Emma e del suo dolce cagnolino.

In molti, le hanno dato le condoglianze per questa incommensurabile perdita. Tra i volti dello spettacolo, possiamo annoverare il suo ex, Stefano De Martino, poi Laura Pausini, Elisa, Elisabetta Canalis e Simona Ventura.