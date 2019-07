Emma Marrone lividi sul corpo, danni ben visibili sulla pelle: la cantante condivide il post allenamento

Emma Marrone ha voluto mostrare ai fan i segni sul corpo. Con le sue storie, la cantante ha lasciato tutti di stucco con le immagini postate in una storia

Emma Marrone è molto seguita sui social. La cantante salentina ha una grande seguito non solo perché la sua musica piace, ma anche perché spesso affascina il suo modo di pensare e la sua passione che mette praticamente in ogni cosa. Poche ore fa ha voluto condividere con i suoi fan una storia in cui mostra i danni del suo allentamento.

Emma Marrone, i danni del suo allentamento

Da sempre Emma Marrone si impegna per mantenere la sua forma fisica, non solo per una questione estetica, ma anche e soprattutto per un discorso legato alla sua professione e alla sua salute. A tutti l’attività fisica fa bene. Emma non ha mai nascosto di essere una buona forchetta, da meridionale doc. Quindi per evitare di mette re su troppo peso, fare flessioni ed esercizi di vario tipo è d’obbligo.

Ovviamente, lei come tante altre persone che fanno il suo stesso lavoro, non perde occasione per fare interazione. I suoi allenamenti sono finiti su internet e anche il post allentamento che purtroppo non è stato dei migliori.

I lividi dopo l’allentamento

La cantante, infatti, ha postato dell foto delle sue gambe praticamente tartassate dai lividi: risultato inevitabile per chi ce la mette tutta negli allenamenti. Ovviamente quelli passeranno, ma i risultati resteranno!

Per la cantante questo è un anno molto importante. Ricordiamo, infatti, che Emma ha da poco terminato le riprese del suo primo film. Presto la vedremo indossare i panni di una bellissima brunetta. Proprio per questo Emma qualche settimana fa ha dovuto tingere i capelli di castano.

Il film è targato Muccino, una garanzia di successo che i fan non vedono l’ora di vedere. Speriamo sia solo la prima di una grande serie di film che la vedranno protagonista. Sicuramente dimostrerà la versatilità del suo talenti e la sua capacità interpretativa che mostra già, in parte, nelle sue canzoni.