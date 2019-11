Emma Marrone in un’intervista esclusiva a “Le Iene” confessa quali sono le sue manie e com’è stata la sua prima volta d’amore.

Emma Marrone è certamente tra i personaggi del Mondo della televisione più più discussi negli ultimi giorni oltre ad essere una delle cantanti più amate del momento. La giovane infatti con il suo nuovo disco e al suo splendido sorriso, ha conquistato il cuore di milioni di Italiani. Dopo la malattia, Emma ha deciso di rilasciare a Le Iene un’interessantissima intervista dove rivela alcuni dettagli inediti della sua anima.

Emma Marrone intervista esclusiva a Le Iene

La cantante, dopo aver combattuto e nuovamente sconfitto una terribile malattia, torna a sorridere ed a calcare le scene italiane. Emma si è detta infatti più felice ed agguerrita che mai decisa, a vivere appieno la sua vita nonostante la paura di una nuova recidiva.

Recentemente Emma Marrone ha concesso una esclusiva intervista al programma televisivo Le Iene, nel corso dell’intervista stessa la cantante non si è risparmiata e non ha lesinato sui dettagli della sua vita personale e sentimentale, raccontando anche qualche particolare bollente.

Tante e varie sono state le domande poste ad Emma, dai presentatori di Italia uno, tra queste, le è stato chiesto se prima di un concerto è solita fare gesti scaramantici e la cantante risponde:

“Tocco il sedere ai miei collaboratori”

mentre alla domanda sulla chirurgia estetica la giovane sottolinea che non cambierebbe niente di lei e non ricorrerebbe affatto alla chirurgia“

Per quanto riguarda invece il suo décolleté pronunciato?

“La gente non mi guardava negli occhi quando ero un’adolescente”

scherza Emma.

Emma l’intervista diventa piccante

Tra le domande poste ad Emma, la redazione del programma su Italia Uno ha pensato bene di portare l’intervista su un tema molto più piccante:

“Al primo appuntamento può finire sotto le lenzuola con un lui? Chiede la iena“Sì, se se lo merita.” La prima volta?“A 21 anni”. E l’ultima?“Non me la ricordo”.

Per concludere poi alla domanda Non ha mai avuto rapporti con le donne? La cantante pugliese ha risposto

“Amo le donne solo in un senso mentale di protezione.

La splendida intervista di Emma Marrone alle Iene verte poi sull’ambito tradimenti in cui la cantante ci tiene a sottolineare di non aver mai tradito i suoi partner al contrario invece dei suoi ex partner che invece a quando pare l’hanno tradita

Per concludere, inevitabilmente, con una domanda sul cancro ed il suo stato di salute :

“Ora che sta meglio continua ad avere paura?

La cantante non ha potuto fare altro che ammettere:

“Ovvio, è una paura che non mi lascerà mai La mia vita è cambiata totalmente, mangio a morsi la vita, la vivo al 100%”. Ultima domanda spinta: mai finita a letto con qualcuno che conta?“Mai fatto”

Un’intervista, quella andata in onda su Italia uno che ha rassicurato i fan della cantante che hanno scoperto di Emma anche il suo lato più bollente.