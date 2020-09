Emma Marrone ‘Offre la cena al nero povero’: gli haters contro la cantante

Emma Marrone, insulti razzisti per una foto con Kanye West: la reazione della cantante salentina è da applausi

Un semplice scatto ha scatenato l’ira ingiustificata di alcuni utenti. Emma Marrone, infatti, è stata costretta a difendersi dopo aver condiviso una foto insieme a Kanye West, il noto rapper statunitense: le sue parole zittiscono gli haters!

Emma Marrone, gli insulti razzisti

Un periodo particolarmente positivo per Emma Marrone. L’artista ha annunciato tramite i social una bellissima notizia. Da quando ha scoperto la sua malattia ha sempre condiviso sui social il suo percorso e di recente ha voluto rendere partecipe i suoi fan dei risultati degli ultimi esami: è completamente guarita. Inoltre, la cantante salentina è una dei giudici della nuova edizione di X-Factor presto in onda su Sky.

Come sempre, la giovane non perde l’occasione di condividere la sua quotidianità e questa volta ha postato uno scatto che la ritrae insieme ad un famoso rapper statunitense, Kanye West. Il post in questione è stato sommerso da insulti razzisti da parte di alcuni utenti: immediata la reazione della cantante.

Lo scatto insieme a Kanye West

Un account su Twitter ha ripreso una foto di Emma Marrone insieme al noto cantante, facendo passare quest’ultimo per un ragazzo di colore al quale la cantante aveva offerto da mangiare. Il post in questione è stato sommerso dai insulti.

Immediata la reazione dell’artista:

“Questo “ragazzo nero” è K anye West. E tutti quelli che mi stanno inondando di insulti sono la feccia di questo paese.

Iniziamo a punire le parole o va bene così come sempre?”.

La sua risposta è da applausi. Non si può restare indifferenti dinnanzi ad un tema così delicato.